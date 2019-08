La Vila de Peralada es rendeix a la música barroca de Vespres d'Arnadí

La formació barroca Vespres d'Arnadí ha estrenat aquest diumenge a la plaça Gran de la vila de Peralada el concert espectacle Ingràvida Floració. Dani Espasa, director musical de Vespres d'Arnadí, ha explicat abans de començar l'espectacle que en aquesta ocasió, han volgut presentar una proposta musical que inclogués la dansa, ja que són conscients de la importància que té per al Festival Castell de Peralada aquest gènere. Les coreografies que s'han presentat avui en caràcter d'estrena són d'Anna Romaní i Tanja Skok.

El fet que el Festival de Peralada surti als carrers de Peralada per agrair a la vila la bona acollida rebuda durant les cinc setmanes que dura aquest esdeveniment, és ja tot un clàssic. Un any més, la Plaça Gran d'aquesta vila medieval, s'ha omplert de veïns i veïnes que no s'han volgut perdre l'actuació programada per aquesta edició.

Per segon any consecutiu, la formació barroca Vespres d'Arnadí capitanejada pel director i clavecinista Dani Espasa, ha acostat el barroc al gran públic. Al costat d'Anna Romaní, aquesta tarda s'ha presentat i estrenat Ingràvida floració; un concert-espectacle de nova creació amb música i dansa barroca. Vespres d'Arnadí, que enguany celebra 15 anys-, i la recent creada companyia de dansa AR.TS Lab, han representat els diferents estils més importants dels segles XVII i XVIII a Europa i han fet referència a la música i dansa que s'interpretava a casa nostra a l'època del barroc; des de les músiques de Charles Desmazures, que de ben segur va sonar en les noces de Felip V amb Maria Lluïsa de Savoia el 1701 a Figueres, passant per la música anònima de dansa que es va trobar fa uns anys en una masia dels Pirineus, sense obviar peces d'alguns dels compositors de més rellevància a Europa com Arcangelo Corelli, Johann Joseph Fux o Jean- Féry Rebe