Peralada prepara el 47è Aplec de la Sardana al parc del Castell pel 25 d'agost

El Parc del Castell de Peralada serà un any més l'escenari escollit per celebrar l'Aplec de la Sardana que enguany arriba a la seva 47a edició. Així, la Pineda del Castell concentrarà el proper diumenge 25 d'agost, matí a partir de 2/4 d'11 i tarda a partir de 2/4 de 5, un gran nombre de sardanistes que estaran acompanyats durant tot el dia per les cobles Ciutat de Girona, Mediterrània i Bisbal Jove, que s'aniran repartint de forma alternativa les 28 sardanes que s'interpretaran per l'ocasió.

A la tarda, i per segon any consecutiu, tindrà lloc un concurs de colles improvisades.

L'Aplec de la Sardana de Peralada s'ha convertit en una festa molt arrelada a la vila. La seves quaranta-set edicions posen de manifest que els sardanistes i les entitats organitzadores continuen gaudint d'aquest ball tradicional, de la seva música i dels compositors i treballant per difondre i divulgar la cultura catalana a les generacions futures.

Enguany el cartell de l'Aplec ha estat elaborat per l'artista local Marcial Hernández.