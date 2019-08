Dos espectacles de dansa en la darrera setmana de Festival de Peralada 2019

La companyia del prestigiós ballarí cubà, Carlos Acosta, torna a Peralada per oferir aquest 15 d'agost un espectacle que serà una nova mirada a la dansa cubana. En només tres anys des de la seva creació, la jove companyia cubana, ha seduït al públic i a la critica amb les seves coreografies de puntes, tradició, ball modern o el postmodern. Acosta Danza és sens dubte sinònim de diversitat, modernitat i frescor. Mestissatge, fusió i molta dansa arriben a Peralada amb coreografies com Twelve de Jorge Crecis, Imponderable de Goyo Montero, de qui també es podrà veure una nova coreografia titulada Llamada, en una nit on es podrà veure també Mermaid de Sidi Larbi o l'esplèndida adaptació d'Acosta de Two de Russell Maliphant, famosa gràcies a la gran Sylvie Guillem i que, igual que va passar al 2017, estarà interpretada pel mateix Carlos Acosta en exclusiva per a aquest Festival. Un espectacle presentat per Sadler's Wells London, Valid Productions, Acosta Danza i el mateix Festival Castell de Peralada, i que arriba amb gairebé totes les localitats venudes.

Aquest dimarts, 13 d'agost dins les activitats programades del Campus Peralada, el ballarí Carlos Acosta protagonitzarà una xerrada, gratuïta i oberta a tothom, que començarà a les 14h, al Claustre de Sant Domènec de Peralada.

Un dia abans de l'arribada d'Acosta Danza al Festival, la nit del 14 d'agost el Festival trasllada la seva actuació a l'Hotel Peralada Wine Spa & Golf, un espai estrenat la passada edició com a nou escenari de Festival. Enguany, el Festival presenta una nova proposta voyeurista amb l'espectacle Cita a cegues, de la ballarina i coreògrafa Sol Picó i el pianista i compositor Marco Mezquida com a protagonistes. El públic podrà ser testimoni privilegiat d'una cita entre dos "animals escènics"; una trobada entre dos artistes de llenguatges i estils molt diferents que s'han unit per crear una curiosa simbiosi amb l'amor com a punt de partida.

Des de l'espontaneïtat i la llibertat d'ambos artistes, arriba aquesta petita joia que uneix l'estil d'una de les ballarines i coreògrafes de dansa contemporània més aplaudides amb el talent i la sofisticació d'un dels músics més consolidats del moment. Marco Mezquida és l'artista resident del Festival 2019. El dies 10 i 11 de juliol va protagonitzar dos capvespres a Malaveïna. Un al costat del guitarrista 'Chicuelo', on van presentar a Catalunya el seu nou disc No hay dos sin tres. El segon dia, va presentar Els somnis de Ravel, on Marco Mezquida va posar música al somnis de Maurice Ravel.