Sant Llorenç de la Muga tindrà gots de la Festa Major

La banda de rock The seventies actuarà la nit de divendres a Sant Llorenç de la Muga THE SEVENTIES

El poble de Sant Llorenç de la Muga celebra, a partir d'aquest divendres i durant quatre dies, la seva Festa Major. Per primera vegada, tindran uns gots de la festa, els quals seran reciclables i solidaris, ja que els beneficis de la venda aniran destinats als ADF (Agrupament de Defensa Forestal) de la població. Tal com explica Montse Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga, «la idea és que cada any els diners que es recullin amb els gots vagin destinats a una entitat diferent del poble».

El primer dia de la festa, a dos quarts de nou del vespre, hi haurà partides de botifarra a la fresca, a la plaça del poble. I a les onze, tindrà lloc la nit de Rock'n'rol amb el grup The seventies i The Bazaga's.

Dissabte és el dia del patró de la festa, Sant Llorenç, i a dos quarts de dotze del migdia hi haurà la cercavila de les autoritats (alcaldessa, regidors, presidents d'associacions locals...). I a les dotze se celebrarà l'ofici solemne i, després, hi haurà el tradicional vermut de festa major i es ballaran tres sardanes amb la cobla els Rossinyolets que a les set del vespre oferirà una audició completa.

Com cada any es disputarà el partit de futbol de Festa Major entre el F.C. Sant Llorenç de la Muga i la U.E. Vila-sacra. A dos quarts d'onze de la nit, concert i ball amb l'Orquestra Titanium, i a dos quarts de dues de la matinada, el Dj Daniel Gon allargarà la festa fins tard. Durant les nits de festa hi haurà un Punt Lila.

El diumenge serà la Diada de la Societat la Fraternitat, a les deu hi haurà de nou la cercavila d'autoritats i tot seguit l'ofici solemne en honor als patrons Sant Cosme i Sant Damià. A les dotze, tindrà lloc el vermut per a les persones que siguin sòcies a la Sala de la Societat. A dos quarts de set, hi haurà l'audició de sardanes completa amb la cobla Vila de la Jonquera.



Swing



I per acabar el tercer dia, hi haurà ball amb Juli Aymi&The SwinBeats i els Swingats de l'Alt Empordà. Cada any es busca que la nit de diumenge hi hagi estils de música diferents dels que se solen posar habitualment a les festes majors. L'any passat, per exemple, es va fer country i aquest any swing. I el dilluns es faran jocs de cuca­nya tot el dia i a les sis de la tarda hi haurà festa de l'escuma.

Brugués ha volgut «animar a veïnes i veïns a participar i gaudir de la festa, que se la facin seva i sobretot que tothom s'ho passi bé en la gran varietat d'activitats que hi ha organitzades».