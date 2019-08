Una renovada Comissió de Festes de Bàscara organitza la festa d'estiu, plena d'activitats

El tret de sortida de la festa d'estiu de Bàscara es farà aquest divendres amb DJ a la plaça del poble. El dissabte al matí se celebrarà l'Empastifa't per als més petits al parc de la Resclosa, amb un tobogan i guerra de fang. A les dotze del migdia a l'hipòdrom es farà la cacera del pernil, en què un pernil estarà amagat i qui el trobi se'l queda. A les 11.30 es farà una visita guiada per «La Bàscara Medieval» a càrrec de l'historiador Albert Riera. Com cada any, a les set de la tarda es disputarà un partit de futbol, aquest any Bàscara i Llançà. A les nou hi haurà sopar a la plaça i a dos quarts d'onze Ball del Fanalet i cantada d'havaneres amb Arrels Escalenques.



La nova comissió

S'ha renovat la comissió amb joves del poble entre 17 i 20 anys. Han destacat que «volem fer les festes amb molta il·lusió, que la gent s'ho passi bé i que hi hagi varietat d'activitats per agradar a tot tipus de públics».