Un pilar dels castellers, entre les novetats de la festa major

Arriba la Festa de Vilamacolum, una de les més esperades l'any, i ho fa amb novetats. La nit del dia 10 a les dotze pujarà a l'escenari el grup Stop 80, que repassarà tot un repertori de temes coneguts per tothom dels anys 80, com el seu nom indica. A continuació a la mitja part, els Merlots de la Colla Castellera de Figueres faran un pilar, i seguidament serà el torn a l'orquestra Mitjanit, un dels grups d'èxit de les festes majors, que amb les seves versions faran aguantar el públic fins a quarts de vuit d ela matinada, que serà un dels moments més esperats: el llançament de donuts.



Pregoner molt especial

La festa, però, tindrà inici el divendres 9 amb el pregó, que anirà a càrrec «d'una persona molt vinculada al poble i molt representativa de Vilamacolum», així és com ha definit Jordi Claparols, alcalde de la població, la persona que farà de pregonera, que es manté en secret per tal que sigui una sorpresa. Tot seguit hi haurà sopar popular a la plaça i tindrà lloc el primer concurs de truites, que serà una altra de les novetats de la festa d'aquest any. A la una de la nit hi haurà Dj Fanson Músic per fer allargar la celebració.

El dia següent a dos quarts de cinc de la tarda hi haurà inflables per a la mainada, i també a dos -quarts de sis festa de l'escuma al pati de l'escola del municipi. A les sis se celebrarà l'audició de sardanes a càrrec de la cobla La Bisbal Jove.

I diumenge serà l'últim dia de la festivitat, i hi haurà de nou sardanes amb la cobla Ciutat de Girona a les sis de la tarda i, en acabat, Xarop de Nit serà el grup encarregat de posar el punt final a la Festa Major de Vilamacolum.

Claparols ha volgut destacar que «em fa molta il·lusió poder obrir la festa per primera vegada com a alcalde. Estic molt content que la nostra festa s'hagi convertit en una de les millors de l'estiu i que la comarca sencera l'esperi, alhora donar les gràcies als veïns i veïnes, ja que en ocasions la intensitat de la festa pot causar incomoditats». A més, ha afegit un agraïment, «a l'associació Joves Vilamacolumens, la comissió responsable que tota la festa funcioni i sigui possible».