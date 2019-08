Després de cinc anys del seu últim disc d'estudi, Els Pets tornen als escenaris de la mà d'un nou treball discogràfic Som. Pavvla també presenta al Festival el seu segon disc, Secretly Hoping you catch me looking. Amb el seu debut, Creatures, es posicionà com una de les propostes indie més importants del nostre país. Serà aquest dilluns als Concerts del Fòrum, a Empúries, l'Escala.