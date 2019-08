Peralada marida la cuina peruana i empordanesa amb els xefs Aramburú i Sagristà

Aquest dijous al vespre, en el marc del Festival Castell de Peralada i amb el co-organització de Perelada Vins i Caves, s'ha celebrat una nit peruana-empordanesa de la mà dels xefs Alfredo Aramburú i Xavier Sagristà i, que ha comptat amb la presència del tenor peruà Juan Diego Flórez, qui actua als jardins del castell.



La nit gastronòmica ha estat tot un èxit gràcies a la participació més de 70 comensals exclusius on destacaríem el Cònsol General Adjunt del Perú a Barcelona, ??Mario Cantero, el tenor Juan Diego Florez, la família Suqué Mateu i el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilà, entre d'altres.

A nivell gastronòmic, la fusió dels mestres cuiners Alfredo Aramburú, un dels "10 millors xefs del món" que ha obtingut la Cullera Peruana d'Or i la cuina d'Estrella Michellin de Xavier Sagristà, han fet que hagi estat una jornada plena de sabors i amb el bon maridatge dels millors vins i caves de Peralada.

La cuina d'Alfredo Aramburú es basa en la cuina tradicional peruana, una gastronomia que troba els seus orígens en la fusió de plats àrabs, espanyols, africans i inques. Però a mesura que ha anat evolucionant i creixent dins de la seva professió, ha adquirit tocs més mediterranis. Tal com comenta el xef: "Un s'inspira pel que veu, pel que prova i per les memòries que un té". En canvi la cuina del xef Xavier Sagrista, és una evolució de segles de tradició culinària reinterpretada de manera creativa i basada en els exquisits productes de territori. Tal com ens comenta: "Ha estat un plaer rebre a casa un xef amb la seva trajectòria, el que ens ha permès aprendre de primera mà una altra manera de veure el món de la cuina." Una experiència extraordinària on els sabors que han predominat han estat el record constant a mar i el gust característic dels AJIS.

Gran part de l'èxit de la nit peruana-empordanesa ha estat gràcies al servei de sala, on el cap de sala i sommelier del Castell Peralada Restaurant, Toni Gerez i el seu equip, ha aconseguit que tota la vetllada fluís amb ordre i mesura i amb saber fer dels grans caps de sala, podent maridar el menú preparat pels xefs amb una selecció exquisida de vins i caves Peralada i sense oblidar-nos del famós carro de formatges del Castell.