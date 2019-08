La festa de l'escuma i el tobogan aquàtic animen la festa major de Roses

Amb una programació farcida d'actes per a tots els públics i de caràcter continuista, s'ha obert la Festa Major de Roses. Balls populars, competicions esportives, concerts, espectacles infantils i cercaviles, entre moltes altres activitats, ocuparan el municipi fins al dia 18 d'agost. Un dels plats forts és, des de fa anys, la programació de barraques, que s'inaugura el dia 13, que atrau un públic molt ampli i familiar.

Buhos, Mojinos Escozíos, Walnait, Orquestra Maribel, DelPuerto, Ariadna Vieyra, Va Parir Tour, K-liu, President Xai i Lágrimas de Sangre sonaran a les barraques de Roses d'aquest any. El regidor de Cultura i Festes, Èric Ibáñez, destaca la voluntat de combinar els artistes consagrats amb els locals tal com es reflecteix en el cartell «amb un ampli assortiment musical que passa per grups força coneguts com els Buhos, músics locals com és el cas de l'Ariadna Vieyra o repetidors com els Mojinos Escozíos», que van visitar ja les barraques de la localitat el 2013. L'espai firal de l'antic càmping Bahia obrirà les seves atraccions del divendres 9 d'agost fins al diumenge 18, cada dia a partir de les set de la tarda.



Tradició i modernitat



En l'apartat de festes populars i tradicions, hi haurà molts actes que portaran l'animació als car­rers, com és el cas de les matinades i cercaviles de gegants, els castellers, els balls populars, la missa internacional Oikoumene, les havaneres, el lliurament de la Dracma de Plata de Roses, les danses tradicionals, o l'espectacle de focs artificials, que tindrà lloc el dia 15 d'agost. Els actes, però, continuaran fins al dia 18.

Per als més petits, espectacles d'animació, les atraccions del recinte firal, contes a la fresca, festa de l'escuma, cercaviles i màgia són algunes de les activitats programades. Cal destacar un any més la consolidació de l'exitosa atracció del gran tobogan aquàtic i inflable infantil que s'instal·la al carrer Pujada al Puig Rom i que oferirà diversió per combatre la calor el diumenge 11 d'agost, en horari de matí i tarda.

L'esport també té una presència important en la celebració de la Festa Major de Roses, amb activitats com la Travessia de natació al Port de Roses, que enguany arriba a la seva 83a edició, o la Travessia Local de Natació Trofeu Enric Badosa, que arriba al 34è aniversari.

Coincidint amb la celebració de la Festa Major, no hi poden faltar els actes culturals. En aquest apartat la sala de Ca l'Anita ­inaugurarà, dissabte 10 d'agost, l'exposició de pintura de Josep ­Ministral, mentre que el programa ­festiu inclou també visites guiades i activitats al castell de la Trinitat, Ciutadella, Falconera, Ruta megalítica, refugi antieri, Castrum i Port i Llotja de Roses així com també concerts al castell de la Trinitat.