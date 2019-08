La matinada d'aquest dissabte a diumenge veurem sortir el sol en un lloc tan emblemàtic com la Basílica de Castelló d'Empúries. Aprofitant la Festa Major de Sant Llorenç, a partir de les 4 de la matinada hi haurà sessió amb Dj George i servei de begudes i d'entrepans amb entrada lliure als jardins del Mossèn del Palau Macelli. Al mateix espai el divendres dia 9 hi ha concert de Guillem Carmona (a les onze de la nit) amb hits dels 80 i 90 i rumba.