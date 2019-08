Un concert de Dolo Beltran i Jordi Busquets clourà D'Nits al Castell de la Trinitat

El cicle Música D'Nits, fusió de música i patrimoni de les nits estiuenques a Roses, arriba aquest dissabte 10 d'agost al seu darrer concert. Dolo Beltran i Jordi Busquets oferiran Íntimament, actuació on presentaran les cançons de l'àlbum en solitari de la cantant Copilotos i un petit recorregut per la seva carrera musical amb el grup musical Pastora.

Una guitarra, una veu i lletres intenses omplint l'espectacular terrassa sobre el mar del Castell de la Trinitat, és la proposta del Música D'Nits per cloure la present temporada. Una magnífica oportunitat per conèixer en directe les cançons del primer disc en solitari de Dolo Beltran, acompanyada a la guitarra per Jordi Busquets, que ha tocat entre d'altres amb Sapo, Jarabe de Palo, Albert Pla, o Quimi Portet.

Copilotos és el projecte de la cantant i lletrista, on hi ha abocat tota la seva passió i talent. Qui va ser líder dels Pastora i es va donar a conèixer amb l'encomanadissa Lola, juga amb el seu darrer treball entre el pop electrònic i guitarrer, buscant també l'equilibri entre les ganes de ballar i les ganes d'explicar històries.

El concert començarà a les 22 h. El preu de les entrades és de 8 euros (6,5 euros amb el carnet Rosescultura). Les entrades ja estan a la venda a la Ciutadella de Roses i a la web rosescultura.cat.