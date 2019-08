Castelló inaugura la festa major de Sant Llorenç amb humor i música

Amb un pregó a càrrec dels humoristes i actors Xuriguera i Faixedas, es dona el tret de sortida, aquest dijous a la tarda, a la Festa Major de Sant Llorenç de Castelló d'Empúries. Un programa, el d'enguany, que dona continuïtat a propostes que l'any passat ja van ser un èxit com les Tapes a la Fresca, les nits de Concerts Joves, amb l'actuació del grup musical de punk rock anglès The Toy Dolls o Doctor Prats, que encapçalen l'oferta musical de la Nit Jove. També destaca al programa l'actuació per al públic infantil d'El Pot Petit. Des de l'Ajuntament es mostra amb satisfacció el fet que hi hagi actes per a tots els gustos.

Des de la creació de la Comissió de Festes de Castelló d'Empúries, cada any per la festa s'intenta que el cartell musical sigui una aposta potent per atraure el major nombre de públic. «L'objectiu ha estat oferir una proposta diferent cada nit», explica el president de la ­Comissió, Ferran Geli. La comissió s'encarrega conjuntament amb l'Ajuntament de definir la programació. També porta la barra de bar als concerts de manera que els beneficis reverteixen a aconseguir més pressupost per portar grups de renom, destaca Geli.

Així, per aquest dijous s'ha previst una nit de música trap a partir de les 11 de la nit, amb Pawn Gang, Lennis rodriguez, 31 FAM i DJ MakenRow. Divendres a la mateixa hora el públic podrà gaudir de l'actuació exclusiva de la banda anglesa de punk rock The Toy Dolls, Crim i Talco. Els concerts es faran a a la Pista Poliesportiva exterior de la Sala Polivalent, on s'espera dissabte una de les nits més potents de la festa amb Roba Estesa, Doctor Prats i Pelukass. Per acabar, música amb el punxadiscos de la Comissió de Festes. «És la nit que més públic tenim. La gent segueix el correfoc pels carrers del poble i en acabar si li agrada la proposta de concert, es queda». Aquell dia, assegura Geli, «tenim públic jove i també d'entre 40 i 50 anys».

Aquest mateix divendres, una mica abans, a les vuit del vespre, tindrà lloc una nova edició del Tapes a la Fresca, amb la degustació de vins i caves dels cellers de la DO Empordà. La proposta estrena també espai, el carrer Sant Francesc, i connecta amb el pati de l'Ecomuseu-Farinera. Per allargar la festa, a partir de dos quarts de deu del vespre, a l'aparcament de la Farinera, es farà el ball amb ­l'orquestra La Chata. La festa tindrà el seu punt espectacular dissabte a la nit amb Els Se­nyors del Foc.

Diumenge, la colla castellera Els Vailets de l'Empordà viurà la seva diada a la plaça Joc de la Pilota, a partir de dos quarts de dotze del migdia. La tarda es reserva per als més petits amb la festa de l'escuma a l'aparcament del Pont Vell amb la companyia Espumeti i seguidament hi haurà animació infantil amb El Pot Petit a l'aparcament de la Llar d'Infants Municipal Passeig de les Oques.

Per cloure, La Principal de la Bisbal oferirà sardanes a les sis de la tarda i un concert a partir de les vuit del vespre.

Finalment la festa es tancarà amb un ball amenitzat per la mateixa formació, que tindrà com a colofó focs artificials.