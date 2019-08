SAU30 prepara un concert molt especial per Llançà

El pròxim dimecres 14 d'agost a les onze de la nit, el grup SAU30 actuarà a la platja de La Gola de Llançà.

El concert serà «especial, com creiem que ho són tots els que hem fet fins ara. Tornar a cantar en directe les cançons que interpretaven en Carles Sabater i en Pep Sala, i a més a més, amb tot l'equip que havia format part de SAU, serà especial, i a més que es faci a Llançà, a la població on en Carles estiuejava tindrà aquell plus» així és com Jonathan Argüelles, cantant del grup, ha descrit l'espectacle.

Ha destacat que «SAU30, en cap cas és el retorn de SAU, ja que sense en Carles no pot haver-hi SAU». Sau30 és un projecte que neix a la casa colònies de Les Tallades, de Vilanova de Sau, per celebrar els trenta anys del primer concert de SAU. Allà, de manera espontània i sense preparar-ho, va néixer aquest projecte. «Havia d'acabar el dia 1 de març d'aquest any amb un concert al Liceu, però com que alguns concerts de l'any passat, es van haver d'ajornar o suspendre per problemes de manejament, els estem fent ara i s'ha allargat».



Immortal

Carles Sabater va morir el 13 de febrer de 1999, a causa d'una aturada cardiorespiratòria en acabar un concert. D'això ja fa 20 anys, i en cada concert de SAU30 se'l recorda i se l'homenatja. Argüelles ha expressat que «algú va dir una vegada que ningú no mor fins que no se l'oblida del tot i nosaltres, amb SAU30, hem volgut posar el nostre granet de sorra perquè això sigui així, i la figura de Carles Sabater no caigui en l'oblit».