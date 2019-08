Vinya Sons, una experiència per als sentits, a l'Empordà

Exquisit cap de setmana, amb les veus del grup In Crescendo i Sara Pi que han actuat dins el marc del Festival Vinya Sons Ametller Origen. Divendres, l'escenari va ser el celler Mas Geli de Pals, que acollí el seu primer concert coincidint amb aquest esdeveniment ja consolidat, després de set edicions, que uneix vi i gastronomia als cellers de la DO Penedès, Bages i també a l'Empordà. L'endemà, dissabte, la delicada veu de Sara Pi va emergir entre les vinyes de La Vinyeta, a Mollet de Peralada, un espai avesat a maridar música i vi, que repeteix per tercer any a un Festival cada cop més consolidat a la comarca. El seu director, Marius McGuinness, explica que ja fa quatre anys que camina en territori empordanès, fent-se lloc entre l'oferta de Festivals, àmplia i diversa que conviu arreu dels municipis de la comarca. Amb les entrades exhaurides va arribar l'artista a La Vinyeta, en una nit entranyable. La visita a les vinyes, per conèixer els productes dels cellers i poder-los degustar, abans del concert, permet una passejada, que si el temps acompanya, es converteix en tota una experiència per als sentits. Després de l'actuació, a l'aire lliure, el públic pot degustar les propostes gastronòmiques creades per a l'ocasió. «La proximitat de l'artista amb el públic, el punt íntim i familiar de l'esdeveniment que combina gastronomia, enologia i música a part iguals diferencia la proposta». La implicació dels cellers, apunta, és la clau de l'èxit.