«A posteriori 2.0» s'exhibeix a la Societat l'Amistat de Cadaqués

La segona planta de la Societat L'Amistat de Cadaqués presenta, fins a l'11 d'agost, l'exposició A posteriori 2.0, formada per cinc artistes que estan residint o treballant a Cadaqués. Cada un dels participants té la seva trajectòria d'exposicions i projectes nacionals i internacionals. Aquest any la temàtica són: Visions, Natura i Màquines. Aquesta exposició inclourà aquarel·les en paper; combinacions de tècniques tradicionals d'impressió en paper, així com impressions digitals en vidre / Perspex; pintura sobre tela i fusta. Les dimensions varien des de formats de parets petites fins a 100 x 100 cm. L'exposició mostra una àmplia gamma d'idees expressives inspirades en els antecedents personals dels artistes participants.