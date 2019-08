Ple absolut La Cantada d'Havaneres de l'Escala no va decebre al públic

Ple absolut La Cantada d'Havaneres de l'Escala no va decebre al públic Basili gironès

Un any més, la cantada d'havaneres de l'Escala va omplir de gom a gom la platja de les Barques i la Riba. Els grups Port Bo, Barca de Mitjana i l'Espingari es van anar intercalant a l'hora de pujar a l'escenari al llarg de la nit fins que al final, com ja és tradicional, van pujar totes les formacions juntes i el presentador de la cantada, Espartac Peran, per cantar La Bella Lola, El Meu Avi i Els Segadors. La cantada va acabar amb crits de «Llibertat Presos Polític».