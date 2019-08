Rafel Nadal avança detalls de la seva propera novel·la, a Agullana

El cicle Punt de Lectura d'Agullana ha arribat a l'equador amb la quarta sessió a càrrec de l'escriptor gironí Rafel Nadal, que va tenir divendres passat una afluència de públic extraordinària, amb 95 assistents. Nadal ha centrat la seva xerrada en el fet d'intentar explicar la diferència que hi ha entre escriure literatura més intimista, més personal, en la línia de Quan érem feliços i escriure narrativa centrada en la primera meitat del segle XX i en la qual la guerra té un protagonisme molt alt.

Nadal va comentar el sotrac emocional que li va suposar el fet de tenir coneixement de la presència de 1.000 soldats italians a Caldes de Malavella el 1944 i com es va dedicar de ple a la recerca de dades i posteriorment a escriure El fill de l'italià. Nadal va comentar com intenta fugir d'una visió «en blanc i negre» que sovint es dona de la postguerra i que procura fer notar que, fins i tot en una situació tan dura com la de la postguerra espanyola, la vida té moments de bellesa, la gent s'enamora, i per això ell ha intentat fer un quadre impressionista d'aquella època.

Col·loqui didàctic



En la part del col·loqui, Nadal va avançar que la seva propera novel·la recupera un personatge, en Domènico, que ja apareixia en La maledicció dels Palmisano. Amè i amb una fluïdesa verbal enlluernadora, directe i molt didàctic, Nadal es va posar el públic a la butxaca i va provocar un col·loqui molt dinàmic i participatiu. Aquest divendres, doncs, serà el torn de Maria Carme Roca, guanyadora del Premi Prudenci Bertrana amb El Far.