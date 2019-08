Jessie J, la nova diva del pop, arriba al Festival de Peralada disposada a coronar-se

Jessica Ellen Cornish, més coneguda com a Jessie J., és una jove cantant i compositora britànica considerada com una de les dives del pop més importants del moment i passarà pel Festival de Pearalada el proper 12 d'agost.

Jessica Ellen Cornish, més coneguda com Jessie J, és una jove cantant i compositora britànica considerada com una de les dives del pop més importants del moment. El seu àlbum debut 'Who You Are' va connectar amb el soul de la Motown i amb el hip-hop dels noranta gràcies a la seva meravellosa i espectacular veu. El va seguir un segon àlbum, 'Alive' (2013), després 'Sweet Talker' (2014) i, després d'un descans de quatre anys, va arribar l'aplaudit 'R.O.S.E'. Editat per Republic Records i produït per DJ Camper i Kuk Harrell, les paraules Realisations, Obssesions, Sex i Empowerment componen el títol acrònim del seu últim treball d'estudi.

En el seu concert de Peralada, previst per aquest dilluns 12 d'agost, preveu oferir un espectacle inoblidable amb cançons tant antigues com noves.

A més d'haver conquistat els primers llocs de les llistes internacionals, Jessie J ostenta el títol de ser la primera i -fins ara- l'única cantant britànica a tenir-ne sis senzills Top 10 d'un mateix àlbum en la llista britànica Singles Chart. Entre els seus temes més populars tenim 'Do It Like A Dude', Domino i 'Who You Llauri', passant per la fogosa 'Burnin Up', l'explosiva 'Bang Bang' (amb la participació de Ariana Gran i Nicki Minaj) i després els més recents èxits com Queen o Easy on Em.

En el seu concert de Peralada va a donar un espectacle inoblidable amb cançons tant antigues com noves. La nova diva del pop arriba disposada a coronar-se a Peralada.