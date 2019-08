Més de cinquanta ballarines del Jove Ballet Figueres van pujar a l'escenari de La Cate de Figueres, el divendres 2 d'agost, per ballar el repertori pensat per la gala d'estiu. Les alumnes van preparar les noves coreografies de clàssic, modern, contemporani i teatre musical durant cinc setmanes de stage. Al curs, hi va haver professors convidats com Carlos Miró, Glòria Gella i Joan Salas.