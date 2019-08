Cristina Torres: «Cuidar l'espai i la comoditat del públic és la nostra filosofia»

Aquest dissabte arrenca la sisena edició dels Concerts al Fòrum Romà d'Empúries. L'aventura va començar el 2014 com una coproducció entre TEMproductions i el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Des de llavors s'han fet 25 concerts i més de 18.000 persones ja n'han gaudit. El ritme de venda d'entrades és molt bo, amb un seixanta per cent de venudes. Cristina Torres, la directora de TEMproductions, valora la defensa de la cultura i el patrimoni que de la mà dels Concerts del Fòrum es fa des de l'Escala i Empúries. Enguany seran quatre dies de concerts, amb estils diversos i pensats per fer gaudir el públic familiar i en aquesta entrevista ens ho explica.



Quin balanç feu d'aquestes cinc edicions del Festival?

Ha tingut molt bona acollida, ja que el jaciment arqueològic d'Empúries, el Fòrum Romà on es fan els concerts, és un espai ampli. Preparem un aforament perquè la gent estigui còmoda. Hem fet sold out sempre procurant que hi hagi espai per a mobilitat, tenint en compte que és un jaciment arqueològic. Cuidem l'espai i cuidem la comoditat del públic. Això és una constant que hem tingut en aquests cinc anys. Per concert gestionem unes 1.000-1.600 persones segons els concerts. La gent ha de tenir la sensació que ho té tot a mà, ha d'haver-hi mobilitat, no saturació.

Com és la programació d'enguany?

Nosaltres, a l'hora de fer la programació, tenim en compte els directes que s'estan fent i proposem artistes que ja estan tancant la gira. Enguany l'edició s'obre el dia 10 amb Els Catarres. És un concert molt especial, perquè al mes de novembre tanquen la gira a Barcelona i és una de les darreres oportunitats de veure'ls a la zona. També artistes més coneguts i sempre també artistes que comencen com Suu, una artista que ha presentat el seu disc, una proposta molt fresca, el dia d'Els Catarres. L'11d'agost tenim la mateixa combinació. Alessio Arena, d'una delicadesa molt gran, farà que el públic es quedi meravellat, atrapa. Actua el mateix dia que Andrea Motis & Joan Chamorro. El 12 d'agost actuarà Pavvla, que presenta el segon disc, i després Els Pets. Per acabar, aquest any són quatre dies seguits, tanquem amb una actuació més intimista: Ismael Serrano, sol, veu i guitarra. Ens agrada repartir estils, formats i essències, és la línia editorial que seguim. Artistes consagrats, festa, diversió, qualitat, i donem oportunitat als artistes que comencen.

Com valoren els artistes l'espai on actuen?

L'entorn és únic, el mar a tocar, el cel, la natura impregnada de molta història té una màgia molt especial. Els artistes estan encantats i el públic també. Empúries és un entorn molt familiar i és el públic que tenim, agafa totes les edats. És un pla familiar. Molta gent s'apunta per venir el cap de setmana i el públic repeteix. Els concerts es poden veure drets, a la terrassa, l'espai és molt obert. Hi ha llibertat i la música arriba d'una forma màgica. Empúries desprèn una energia que arriba als artistes, al públic i a tot l'equip que treballem.