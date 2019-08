Paco Azorín porta la Traviata més feminista i contemporània a Peralada

L'Auditori del Castell de Peralada (Alt Empordà) estranarà aquest dilluns la interpretació que ha fet l'escenògraf murcià Paco Azorín de La Traviata. Una visió contemporània i feminista adaptada a l'actualitat i que, segons ha explicat el mateix Azorín, vol captar al públic jove que és la primera vegada que s'acosta a La Traviata. "Hem portat a escena un personatge lliure de pensament, d'accions i per tant responsable de les seves decisions", ha assenyalat Azorín. Una revisió de la peça de Verdi que compta amb un repartiment de luxe amb la soprano russa Ekaterina Bakanova, en el paper protagonista de Violetta Valery, acompanyada de René Barbera com a Alfred Germont i Quinn Kesley en el paper de Giorgio Germont. Una peça que s'estrenarà avui a l'Auditori del Castell i que repetirà funció dimecres.

Poques entrades queden encara a la venda per poder assistir a l'estrena d'una de les obres més interpretades de l'Òpera. La Traviata de Giuseppe Verdi es transforma en una peça feminista, ajustada a l'actualitat i "lliure de pensament i responsable dels seus actes". Aquest ha estat el perfil que el director d'escena murcià, Paco Azorín, ha volgut donar-li. "Crec que és molt important revisar aquesta obra, ja que cap dona pot estar castigada en el títol com va fer Verdi que la va anomenar la extraviada", ha assenyalat.

I la dona encarregada de representar aquest "alliberament" és la soprano russa Ekaterina Bakanova, interpretant el paper de Violetta Valery. Bakanova reconeix que per a ella és "molt emocionant" i "molt exigent" ja que es tracta d'una visió "molt nova de la Traviata", però es mostra confiada en què el públic en sortirà satisfet.

I és que aquesta Traviata es presenta en clau contemporània seguint la línia del espectacles d'Azorín. L'apoderament de la dona a principis del segle XXI ha permès veure el món amb uns altres ulls, amb una visió "molt més oberta, global i integradora". Azorín assenyala que Violetta és una dona "que no necessita consells o tuteles per ser ella mateixa en tot moment, per gaudir de la vida que vol dur i per estimar amb total llibertat".

Per aconseguir-ho, explica Azorín, ha donat "un gir" i ha apostat per una lectura des de l'òptica de la protagonista, transformant a Germont en l'enemic i lluitant contra la visió "masclista i opressora que la designa com una dona extraviada".

Bakanova considera que l'accent que se li ha donat a la peça és en moments "molt forta", i que es troba "molt lluny" de la visió que podia tenir inicialment de la Traviata. La soprano, però, explica que en l'actuació es limita a "concentrar-se" i reconeix que hi ha hagut una "gran cooperació" entre Azorín i la resta de l'equip.



La importància del vestuari

Una de les claus que explica aquesta revisió de La Traviata es troba en el vestuari, que ha anat a càrrec del dissenyador de moda Ulises Mérida. Azorín comenta que necessitava algú que "entengués" l'alta costura i espera que aquesta sigui la primera de moltes col·laboracions entre Azorín i Mérida.



Una peça feta a mida

Des del festival han destacat que la Traviata que s'estrenarà aquest dilluns és una peça "feta a mida" per al festival. Es tracta d'una producció que possiblement molts teatres d'òpera no farien però que és una aposta i un projecte idoni per a nosaltres", explica el director del festival de Peralada, Oriol Aguilà.

A més, Aguilà destaca que la construcció de la producció s'ha dut a terme en tallers de Figueres, Cabanes i Peralada, i per tant, s'ha convertit en una producció de "quilòmetre zero".