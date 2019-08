Boney M. porta el so disco a Roses

Boney M. va nèixer el 1975 de la mà del productor Frank Farian i en 10 anys de vida va aconseguir 18 discs de platí, 15 discs d'or i prop de 150 milions de discs venuts a tot el món.

Dels quatre membres del grup, Maizie Williams és l'única que hi va ser de l'inici i fins al final i ara fa gira amb els èxits de la banda sota el nom de Boney M. featuring Maizie Williams. Uns anys després de dissoldre el grup, Farian va fer públic que ni ella ni Bobby Farrell van gravar cap disc perquè la seva qualitat vocal no era prou bona i que en els directes, Williams i Farrell feien feina de cors.

Divendres això es va veure a Roses, ja que Maizie Williams, malgrat ser la líder, només va cantar Brown girl in the ring i Malaika. La resta de temes van anar a càrrec de Samantha Scott, que va tenir moments lluïts però, com és marca de la casa, els temes eren sobretot corals. La música la posava una banda composta per cinc músics: dos teclats, bateria, guitarra i baix: que en alguns moments apagava les veus.

Les cançons de Boney M. pertanyen al moment àlgid de la música disco. Ara, Williams, les ha arranjat per fer-les més actuals, però sense perdre la seva essència de música de ball. A Roses, però, els va costar fer que el públic ballés, tot i que corejava les cançons i aplaudia.

El concert, amb les entrades exhaurides, va començar amb el tema Sunny i va tenir una mitja part amb uns solos -que es van allargar massa- dels músics. A la Ciutadella van sonar Daddy Cool, Belfast, Rasputin o Ma Baker i també temes de Bob Marley com una llarga versió de No woman no cry o One love amb un rap inclòs al mig.

El concert va acabar amb Rivers of Babylon i un bis amb Gotta go home.