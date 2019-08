El Museu Dalí de Figueres i el Castell GalaDalí de Púbol obren de nit fins al 31 d'agost

El Teatre–Museu Dalí, l'última gran obra de l'artista figuerenc, està obert en horari nocturn fins al 31 d'agost, de 22h a 1h de la matinada (darrer accés 00:30h). L'accés de nit gaudeix d'un aforament de tan sols 500 persones, la projecció de documentals en els patis del museu i l'oferiment de una copa de cava. El preu de l'entrada nocturna és de 18€ amb visita lliure i de 23€ amb visita guiada. Es poden comprar entrades i reservar visites guiades a www.salvadordali. org Informació d'horaris i tarifes: 972 677 500 tmgrups@fundaciodali.org.

El Castell de Púbol és el refugi que Dalí li va regalar a Gala com a mostra de l'amor cortès. Una fortalesa medieval que ella va rehabilitar al seu gust i on s'hi troben pintures de Dalí i intervencions en el mobiliari, la piscina, els jardins, etc. Durant l'època estival, el Castell Gala Dalí ofereix una visita nocturna excepcional a porta tancada de 20h a 22h per a tan sols 20 persones. En acabar el recorregut, comentat per una guia experta, s'ofereix una copa de cava sota els arbres del jardí. Les visites guiades nocturnes són fins al 31 d'agost. Es fan els dimecres en anglès,els dijous en francès, els divendres en castellà i els dissabtes en català. Els idiomes poden adaptar–se si les 20 entrades són adquirides per un mateix grup de persones. Cal sol?licitar–ho al 972 488 211 un cop comprades les entrades. Sempre cal adquirir l'entrada anticipadament a https://www.salvadordali.org/ca/serveis/entrades/ o bé a taquilla al preu de 20€/persona.