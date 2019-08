La multitudinària Cantada d'Havaneres obre un cap de setmana musical a l'Escala

L'entorn de la Platja de l'Escala es va omplir de nou ahir, com cada primer dijous d'agost, amb motiu de la Cantada d'Havaneres de l'Escala, en què aquest any participaven Port Bo, Barca de Mitjana i l'Espingari. La cantada obre un cap de setmana ple de música, amb tres concerts del festival Portalblau i un dels Clàssics l'Escala Empúries.

La Cantada d'Havaneres de l'Escala arribava aquest any a la seva 42a edició i no va decebre als milers d'espectadors que un any més es van reunir al voltant de la Platja i la Riba -també des de les seves embarcacions- per gaudir d'un parell d'hores d'havaneres arran de mar.

Port Bo, Barca de Mitjana i l'Espingari es van anar intercalant a l'escenari fins, com es tradicional, pujar totes les formacions juntes per cantar la Bella Lola, El Meu Avi i els Segadors.

La Cantada d'Havaneres de l'Escala és organitzada per la Penya Blaugrana de l'Escala, amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Escala.



Festival Portalblau



Aquest cap de setmana hi ha tres noves actuacions dins del festival Portalblau, que de divendres a diumenge passa a l'espectacular escenari de la Mar d'en Manassa.

Avui divendres, Portalblau acull l'última activitat que enguany ha dedicat a conscienciar sobre el drama dels refugiats al Mediterrani. El festival programa el concert de la formació Orpheus XXI, un conjunt musical de caràcter professional format per músics immigrants i refugiats procedents de diversos països de la mediterrània. Al so dels instruments tradicionals, de l'oud, el saz, les percussions del Magreb i l'Orient, el ney i el duduk armeni i les veus de la Mediterrània, Orpheus XXI ens proposa un concert integrador a través de músiques d'Orient i d'Occident. La formació, sota la direcció artística del reconegut músic sirià Moslem Rahal, ens convidar a fer un viatge musical que ens porta des de Catalunya a Armènia, Síria, el Marroc, Israel o el Kurdistan. Una proposta artística que té un denominador comú: l'emoció i el diàleg intercultural. Una proposta que neix l'any 2016 de la voluntat de Jordi Savall, ambaixador de la Unió Europea pel diàleg intercultural el 2008 i Artista per la Pau escollit per la UNESCO, per permetre la integració de músics professionals refugiats i immigrants i de transmetre la seva cultura a través d'una proposta intercultural d'acció pedagògica, educativa, lúdica i creativa a favor dels joves refugiats i immigrants amb un coneixement i talent musical capaç de promoure la integració i el diàleg.

Demà, dissabte, Pau Riba actuarà per primera vegada a Portalblau dins la seva gira 50 anys de Dioptria que commemora el naixement d'aquest aclamat treball publicat fa mig segle. Un espectacle per revisar els temes d'un disc avançat al seu temps que el mateix artista defineix com "el disc cabdal" de la seva prolífica discografia formada per prop d'una trentena de treballs. Superats els 70 anys, el músic torna a la carretera per protagonitzar una gira que vol mirar el passat amb amor i el futur amb il·lusió. En aquest nou espectalce Pau Riba s'acompanya del seus estimats companys de viatge dels darrers anys: la banda De Mortimers en el seu format més rocker. Malgrat ser poc amant de les celebracions i menys encara dels homenatges, l'artista considera que els 50 anys del disc són una fita que cal celebrar.

El cicle de concerts de Mar d'en Manassa es tancarà diumenge amb l'actuació d'Anna Roig & Àlex Cassanyes Big Band Project, que han unit els seus dos talents creatius per proposar-nos un viatge per la cançó francesa. La tendresse. Hommage aux belles chansons és el títol de l'espectacle que ens regala versions de peces musicals de Jacques Brel, Claude Nougaro o Serge Gainsbourg, entre altres autors. En la seva posada en escena, la cantant de L'Ombre de Ton Chien s'acompanya per una big band formada per catorze músics i capitanejada pel seu director i arranjador Àlex Cassanyes. El repertori està format per cançons escollides personalment per la cantautora i arranjades pel compositor amb un equilibri just entre potència i dolçor, com la tendresa.