El Portbou Hot Jazz Festival arriba a la seva segona edició aquest dissabte i ho fa amb un cartell de luxe «per fer arribar la música jazz de primera línia, en aquesta ocasió a escala mundial, a tot el públic amb una proposta gratuïta» explica Èric Lluent, director del Festival. La nit té com a gran cap de cartell Conal Fowkes, pianista de la banda de New Orleans de Woody Allen i guanyador d'un Grammy per la banda sonora de Midnight in Paris.

Fowkes, que ha tocat als millors teatres de tot el món, farà un concert en solitari a 2/4 de 10 del vespre i se sumarà més tard a la Portbou New Orleans Reunion, a dos quarts d'una de la matinada, formació creada exclusivament per al festival que recrearà la formació de Woody Allen amb els músics Chino Swingslide (guitar­ra i veu), Juli Aymi (clarinet), Pol Prat (saxo), Rod Deville (contrabaix) i Jake Klamburg (bateria).

Un altre dels grans moments de la nit serà l'actuació de Wax & Boogie, a 2/4 d'11 de la nit. El trio, format per la cantant Ster Wax, el pianista David Giorcelli i el bateria Reginald Villardell, presentarà el seu nou disc Seven Years, al bell mig d'una gira que tindrà parada a la mítica Le Caveau de la Huchette de París. Obrirà la nit , a 2/4 de 9 del vespre, el bluesman Chino Swingslide, d'origen argentí i veí de Barcelona, i referent del gènere al continent europeu.

«La idea de l'any passat era començar amb un format més petit, però veient la resposta que vam tenir hem crescut, en horaris i activitats. A banda de música de molta qualitat ens interessa que la gent se senti partícip del show i participen músics molt pensats per potenciar aquesta línia» . El director del festival explica que la terminologia hot jazz es refereix precisament a «aquell estil de jazz que és extremadament intens emocionalment i presenta molta improvisació».

El creixement del Festival d'aquest any es basa principalment en obrir les activitats des del matí amb una cercavila d'estil New Orleans amb el grup Casi el Mejor Trío de tu Vida, a 2/4 de 12 del migdia, que sortirà de la plaça del Mercat i que acabarà el seu recorregut a les barraques dels pescadors. Allà es farà un vermut popular, cap a la una del migdia, i un dinar d'estiu una hora més tard, amb música en directe. Portbou Hot Jazz Festival, però, no se centra només en la generació adulta, sinó que també organitzarà, a 2/4 de 6 de la tarda, una activitat infantil. Una hora més tard, es farà una exhibició i curs de swing a 2/4 de 7 amb l'escola de ball SwingCats, a la zona de barraques dels pescadors, que l'any passat es va convertir, amb molt d'èxit, en una pista de ball. Entre altres activitats, també es presenta el llibre Todo Blues, amb conferència del seu autor, Manuel L. Poy s Ca l'Herrerro, a les 4 de la tarda.

L'autor del cartell d'enguany és l'il·lustrador català Riki Blanco, autor d'il·lustracions per a mitjans de comunicació de referència internacional com el The New York Times o Wall Street Journal.

El Portbou Hot Jazz Festival espera públic d'arreu la comarca, de Barcelona i el sud de França «i que la gent s'animi i passi el cap de setmana a Portbou». L'objectiu és, segons els organitzadors, conjugar el Festival amb l'aposta de Portbou per un turisme de qualitat i familiar per «intentar promocionar Portbou, que no sigui una localitat de pas, sinó que estigui en el calendari de les activitats culturals i musicals a l'estiu».