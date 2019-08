La Cantada d'Havaneres de L'Escala vol repetir l'èxit

Com cada primer dijous d'agost, el proper dia 1 se celebrarà, a la platja de les barques de L'Escala, la tradicional cantada d'havaneres organitzada per la Penya Blaugrana de l'Escala. L'escenari estarà situat com cada any a la riba petita, a sota la Casa del Gabià. Per tercera vegada, el presentador serà el periodista Espartac Peran i l'esdeveniment serà retransmès en directe a través de la Xarxa per tots els canals de televisió locals de Catalunya. Pujaran a l'escenari els grups Port Bo, Barca de Mitjana i L'Espingari.

David Falgàs, president de la penya Blaugrana, destaca que «sempre s'intenta canviar tots els grups que actuen any rere any, però sempre mantenint un cert nivell». I afegeix que «aquesta és una cantada molt consolidada, que ja ha arribat a la seva edició número 42, i que cal mantenir el nivell al llarg de tots els anys, ja que hi ha molta competència entre cantades, i nosaltres volem continuar sent un referent, dins d'aquest món, en el nostre país».

Cada any la platja del poble de l'Escala s'emplena de gom a gom per gaudir d'aquest espectacle. Des de l'organització, es diu que «l'any passat hi va haver al voltant de 9.000 espectadors i esperem igualar o superar».



Mor un membre de L'Espingari



Pere Ferrer, acordionista de L'Espingari, va morir de manera sobtada el diumenge passat. Segons informa Canal 10 Empordà, Fer­rer era «una persona molt coneguda dins les havaneres i el cant de taverna». Malgrat la pèrdua, el grup L'Espingari ha confirmat la seva presència a la cantada, la qual serà un homenatge al seu company.