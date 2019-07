L'spin-off de la franquícia 'Fast & Furious' enfronta Shaw i Hobbs a la gran pantalla

La cartellera estiuenca es renova aquest divendres amb l'acció i la velocitat que acompanyen la nova entrega de 'Fast & Furious'. Es tracta, de fet, d'un 'spin off' de la franquícia cinematogràfica, centrat en l'enfrontament entre els personatges de Hobbs i Shaw, que interpreten Dwayne Johnson i Jason Statham. L'actor de moda, Idris Elba, també hi apareix. La comèdia espanyola també es fa un lloc als cinemes amb la nova pel·lícula de Santiago Segura, 'Padre no hay más que uno'. Productor, director i actor del film, Segura encarna un pare despreocupat de la cura dels seus quatre fills i de les tasques domèstiques. Peròquan la seva dona decideix prendre's un descans comprendrà què significa bregar tot sol amb aquesta responsabilitat.

Al seu nou film, una comèdia familiar, Santiago Segura presenta l'estereotip del pare/marit despreocupat i sostingut per la seva parella en molts sentits. Fins que la seva dona decideix marxar de viatge i deixar-lo sol al càrrec de tot. Amb cinc fills, la situació esdevé caòtica, i evoluciona des de la comicitat fins al desastre. Però al mateix temps, donarà una oportunitat al pare i als fills de conèixer-se millor i gaudir els uns dels altres per primera vegada.



'Rojo'



Thriller argentí de Benjamin Naishat, protagonitzat per Claudio Martínez Bel que va competir a la secció oficial del darrer Festival de Sant Sebastià. A mitjans dels anys 70, un home misteriós arriba a una tranquil·la ciutat de províncies argentina. En un restaurant, sense motiu aparent, comença a agredir un reconegut advocat, Claudio. El foraster és expulsat i la comunitat fa costat a l'advocat, però en tornar cap a casa, ell i la seva dona es topen novament amb ell, determinat a venjar-se per un fet passat. L'advocat empren aleshores un camí sense retorn de mort, secrets i silencis.

'Rojo' va guanyar la Conxa de Plata a la Millor Direcció, la Conxa de Plata al Millor Actor, i el Premi del Jurat a la Millor Fotografia. La pel·lícula es va projectar més recentment al Bcn Film Festival.



'Remember me'



La pel·lícula és una història d'amor i empatia amb la malaltia de l'alzheimer com a gran protagonista. Al film, un home vidu de setanta anys s'assabenta que la que va ser el seu primer amor té la malaltia i està ingressada en una clínica especialitzada. Decideix visitar-la i fingir tenir la mateixa malaltia per ingressar a la residència i poder estar al seu costat. Ella, però, ja no el recorda, i ell haurà de lluitar per donar-li la volta a la situació, amb l'única ajuda de la seva neta Tània, una adolescent que s'implica a fons en ajudar-lo. La pel·lícula s'estrena subtitulada al català en algunes sales catalanes.



'El gran Buster'



Documental del veterà director nordamericà Peter Bogdanovich dedicat a celebrar la carrera i la vida d'un dels cineastes i còmics més influents dels Estats Units, Buster Keaton. El seu estil i producció el van convertir en un recordat còmic i visionari del seu. La cinta inclou fragments de pel·lícules restaurades de Keaton de la biblioteca Cohen Film Classic, i entrevistes amb amics i familiars de Keaton, així com amb col·laboradors i un grup d'artistes influïts per la seva singularitat. Bogdanovich retrata així la singularitat de la visió de Keaton, mentre repassa la seva trajectòria. El cineasta i també historiador del cinema, ha realitzat al llarg de la seva carrera altres títols sobre directors de cinema com John Ford o Orson Welles.



'Alcanzando tu sueño'



Aquesta cinta britànica protagonitzada per Ella Fanning explica la història de la Violent, una introvertida adolescent que viu a l'illa de Wight, a Anglaterra, i somia amb convertir-se en una estrella del pop per fugir així del seu entorn familiar. Amb l'ajuda d'un inesperat mentor, l'aspirant a cantant s'inscriu en un concurs de cant que posa a prova el seu talent i l'abast de la seva ambició per triomfar en el món de l'espectacle.



'El despertar de las hormigas'

De producció espanyola, 'El despertar de las hormigas' es desenvolupa en un petit poble de Costa Rica, on l'Isabel s'ocupa del dia a dia a casa seva, tenint cura de les seves filles i el seu marit, tal i com va ser educada. Però quan la seva família política la pressiona per tenir un altre fill, comença a enfrontar-se amb ella mateixa i el seu entorn familiar. Les inèrcies, la calor, els insectes que envaeixen l'espai i la pressió de la família amenacen de retorçar la imaginació de la protagonista, que per primera vegada es planteja si ha de desobeir el que li han ensenyat sempre a casa.



'El peral salvaje'

Sinan és un apassionat de la lectura i sempre ha volgut ser escriptor. Quan torna al seu poble natal, a Turquia, intenta aconseguir els diners suficients i publicar la novel·la que ha escrit, però els deutes del seu pare li posen les coses difícils.