Una placa d'agermanament obre la festa de Viladamat

El divendres 2 d'agost, Viladamat inicia la seva festa major, i ho fa amb la inauguració d'una placa com a símbol de l'agermanament que van fer l'any 2017 amb un poble de Biscaia anomenat Berriatua. Dolors Pons assegura que, «encara que sigui un gest simbòlic, ens fa molta il·lusió descobrir aquesta placa». A continuació, hi haurà un sopar popular. A les onze de la nit, Els senyors del foc seran els encarregats de posar llum als carrers del poble amb un correfoc que recorrerà tot el nucli urbà. I a les dotze de la nit, començaran els concerts. El primer grup en pujar a l'escenari de la Festa Major de Viladamat és la Masovera Barbuda, seguidament La Fúmiga i per acabar Celtic Dj, que acabarà entre les 6 i les 7 del matí, quan ja hagi sortit el sol.

L'endemà, els actes del matí i la tarda aniran destinats als més menuts de la casa. A les dotze del migdia, se celebrarà la festa de l'escuma. A les cinc, Jaume Ibars oferirà música infantil. A la mateixa hora, tindrà lloc el Pagès de Ferro Infantil «una demostració de força amb jocs com estirar la corda i que anys enrere ja s'havia fet, però dirigit als adults».

Cercavila



A les set de la tarda, es farà la cercavil amb els gegants. A aquesta cercavila, hi particparan diverses colles, i són: Peralada, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, l'Escala, Tuïr (un poble de la Catalunya Nord), Celrà, els bastoners de Berga i Viladamat. Tots faran una gran exhibició pels carrers del municipi. A la nit, serà el torn dels concerts. A les dotze, actuarà Xavi Sarrià que farà sonar la seva música revindicativa.A continuació, Miquel del Roig oferirà, com en tantes altres festes majors, cançons conegudes per tothom però adapatades i versionades per ell mateix. Els tercers que ho donaran tot per fer gaudir el public serà Banda Neón, el grup empordanès que està triomfant en totes les festes de l'estiu i, per acabar la nit, i veure sortir el sol, hi haurà el Dj Ivannote.

El diumenge, per acabar els actes, a les sis de la tarda hi haurà sardanes a càrrec de La Principal de Banyoles i, seguidament, ball amb Titanium.

Pons destaca que «la festa ha estat organitzada per l'Associació Sant Felius dels joves del poble i amb la col·laboració de l'Ajuntament i que sense la seva gran implicació la celebració no seria possible». I afirma que «com a habitant de Viladamat m'agrada molt veure els carrers del meu poble plens de gent gaudint i fent seu el poble i la celebració, i espero que un any més pugui ser així i que hi hagi molta participació».