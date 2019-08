Pedret i Marzà celebra la seva Festa Major amb un munt d'activitats

Tramuntakada hi actuarà el dia 3 a les vuit del vespre.

El pròxim dijous 1 d'agost es donarà el tret de sortida a la Festa Major de Pedret i Marzà amb una xerrada que porta per títol La realitat dels fitosanitaris. Aquesta és una xerrada sobre agricultura ecològica, els riscos que tenen els insecticides i herbicides i quines possibles solucions hi ha. La conferència es farà al Centre Cívic i anirà a càrrec de Nuri Madeo i Francesc Font.

L'endemà es farà una classe de dansa urbana a càrrec de la veïna del poble Ainhoa Santana, i simultàniament es disputarà el torneig de futbol que, com ha dit Maria Aymée, regidora de Cultura «hi jugaran la mainada de Pedret i Marzà contra els de Vilajuïga». A dos quarts de deu del vespre, l'Associació de Pedret i Marzà (APM) organitza els tastets de festa major i, tot seguit, hi haurà discomòbil amb Sweet Dreams Products.

Guerra de tomates

El dissabte se celebrarà el concurs de petanca a dos quarts d'onze del matí. A dos quarts de sis de la tarda, els més petits podran gaudir de la festa de l'escuma i, a les set, tindrà lloc la XXVI edició de la guerra de tomates, tot un clàssic de la festa del poble de Pedret i Marzà. A les vuit del vespre, el grup de percussió Tramuntakada farà una cercavila pels carrers del municipi. A les onze de la nit, hi haurà ball de Festa Major amb la mítica orquestra La Montecarlo.

L'endemà, a dos quarts de set, hi haurà animació infantil a càrrec d'Els Atrapasomnis. I a les vuit, tindrà lloc la cantada d'havaneres amb el duo Xicrada.

Com a novetat d'aquest any, el següent divendres, el 9 d'agost, hi haurà cinema a la fresca a la plaça del Centre Cívic amb la projecció de la pel·lícula de Disney Coco, pel·lícula que està inspirada en el Dia dels Morts de Mèxic.

La regidora Maria Aymée anima «la població a gaudir de la festa i als habitants de pobles veïns que s'apropin al nostre poble i s'ho passin el màxim de bé a la nostra Festa Major».