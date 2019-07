Marta Marin-Dòmine omple de públic el Punt de Lectura a Agullana

Experta en literatura testimonial i relativa als camps de concentració, traductora i professora de literatura a la universitat de Toronto, Marta Marín-Dòmine va parlar a Agullana aquest divendres del seu llibre 'Fugir era el més bell que teníem'" un text volgudament poètic i paradoxalment d'aire assagístic.

Resident a l'estranger des de fa molts anys, Marta Marín-Dòmine va confessar que –" Escriure en català a l'estranger és com escriure d'una manera muda. És una sensació d'aïllament afegit a l'aïllament inherent a la feina de l'escriptor."

Malgrat tot, va dir que aquesta obra només podia estar escrita en català perquè en bona part era una herència rebuda del seu pare i de les memòries escrites que ell li va deixar.

Experta en exilis, la tercera convidada al cicle Punt de Lectura va aconseguir convocar 50 persones a l'acte que com ella mateixa va dir, -"pel fet de ser en un lloc com Agullana des d'on, el febrer i març de 1939, van començar el seu exili particular milers i milers de republicans va agafar una dimensió especial"

La part de debat amb el públic va ser molt animada i en ell van agafar molta força les referències al fet de com utilitzem la memòria per justificar el present. Aquesta setmana intervindrà en Rafel Nadal, autor de la novel·la 'El fill de l'italià'.