L'empoderament femení puja a escena amb «La Traviata»

Un dels moments més vibrants del Festival de Peralada serà l'estrena de La Traviata, el 5 i 7 d'agost. El repte l'assumeix el director d'escena, Paco Azorín. Amb més de 150 escenografies per a òpera –entre elles, Otello a Peralada–, teatre, dansa i musical, la seva Traviata vol ser un «cant d'amor i llibertat» del tot contemporani.

La Traviata d'Azorín pretén fugir dels tòpics i donar un gir de 180 graus per veure i gaudir d'aquesta història d'amor sota una nova perspectiva, la d'una dona alliberada. Segons explica el mateix director, «l'empoderament de la dona a principis del segle XXI ens ha permès veure el món amb uns altres ulls, amb una visió molt més oberta, global i integradora». Aquesta Traviata presenta la protagonista «com una dona lliure, un esperit lliure molt més enllà d'una lectura superficial o tòpica. Una dona que no necessita consells o tuteles per ser ella mateixa en tot moment, per gaudir de la vida que vol portar i per estimar amb total llibertat Alfredo». Novament el Festival ha reunit per a l'ocasió un elenc de primer nivell encapçalat per la soprano russa Ekaterina Bakanova, una de les Violetes del moment des que el 2015 va debutar al Covent Garden amb aquest paper substituint Sonia Yoncheva, cinc hores abans de l'inici de la funció, i pel qual va aconseguir un èxit rotund gràcies al seu poder vocal enlluernador. El flamant guanyador del concurs Operalia 2011, el tenor René Barbera –primer premi del jurat i també premi del públic–, serà Alfredo a Peralada. I el baríton nord-americà Quinn Kelsey es posarà a la pell de Giorgio Germont, paper amb el qual va debutar també en la Royal Opera House el 2016. El Cor Intermezzo torna al festival al costat de l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu sota la batuta del director Riccardo Frizza. El disseny del vestuari ha anat a càrrec d'Ulisses Mérida.

I el dia abans, diumenge, és el debut al Festival del tenor Joseph Calleja amb un recital d'àries d'òpera i cançó en el marc de l'Església del Carme, a les vuit del vespre.