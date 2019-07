Difonen el patrimoni cultural de diferents pobles del Baix Fluvià

El Centre d'Estudis del Baix Fluvià, de Torroella ha organitzat una jornada de difusió del patrimoni cultural local, amb la coordinació de l'educadora Estel Falgàs, que va comptar amb l'ajuda d'altres veïns del municipi.

La jornada va començar a Torroella, amb un recorregut pel barri de la Força i el desplaçament fins a l'església, amb Jaume De Puig al capdavant. Després, els participants es van desplaçar, després, fins a Vilacolum, on van visitar l'església, amb Theo Hoefmans com a guia. L'alcalde, Pere Moradell, també present a la jornada, va explicar la intenció municipal de treure el cementiri del costat de l'església per alliberar aquest espai. El darrer punt de la jornada fou Sant Tomàs de Fluvià, on hi ha l´església amb les pintures romàniques, que van ser explicades per Josep Giralt. Els participants van poder valorar la jornada amb un piscolabis,a Can Quel, per tancar una jornada, que es podria repetir en els propera anys.ques. Els participants van poder valorar la jornada amb un piscolabis a Can Quel.