Oques Grasses fan tremolar l'Empordà des de la Ciutadella

El grup català que més sona a la ràdio aquest estiu va protagonitzar divendres un espectacle èpic al recinte medieval de la Ciutadella de Roses. Omplert de gom a gom, per famílies amb nens i fans d'edats diverses, els osonencs Oques Grasses no van decebre ningú i amb un ampli i potent repertori van irradiar una hora d'energia pop als assistents.

Dins el festival Sons del Món, una de les actuacions més esperades va ser la d'Oques Grasses, que es troba en un dels moments més dolços de la seva trajectòria. La nit, però, la va encetar el ritme dels terrassencs Sense Sal, que no van deixar ni un sol espai sense muntar, amb els espectadors, les coreografies que acompanyen els seus temes. Entre les cançons, van regalar al públic empordanès una mescla d'estrenes com La Sortida de 2019 i sons dels primers àlbums com Senyor Morse de 2015.

Enmig de la festa també van dedicar un parèntesi a ressaltar l'excepcionalitat de la situació política i a llançar un record a les persones censurades i tancades a la presó a l'Estat. Per finalitzar l'actuació van fer una versió lliure de Dragostea Din Tei, la cançó d'estiu del 2004 d'O-Zone, coneguda com The Numa Numa Song que va fer embogir la vesprada abans del concert de clausura.

Moments especials

El torn de les persones més esperades divendres a Roses va arribar a mitjanit, amb els focus apuntant a set músics armats amb la indumentària especial que ha caricaturitzat el CD més escoltat del grup fins ara. Els Oques Grasses van desplegar el cel amb el tema Serem ocells i a partir d'aquell moment els següents minuts serien una compenetració precisa entre el ritme de la gent i les vibracions de l'escenari.

Així, els gairebé himnes John Brown i In the night van sonar a ple pulmó la nit de divendres. I, com no podia ser d'altra manera, la cançó Els passos importants va portar una alenada d'aire fresc en una calorosa nit a la qual la gent va posar punt final agafada per les espatlles i amb els mòbils encesos com una catifa de llum seguint el ritme marítim del tema Deixa.