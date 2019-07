El tribut a Sílvio Rodríguez de Joan Isaac i Sílvia Comes, primer concert al Castell de la Trinitat del cicle D'Nits

Amb un treball artesanal immens i amb un respecte absolut per la poètica de Sílvio Rodríguez i per l'emoció que transmeten les seves cançons, Joan Isaac i Sílvia Comes tradueixen al català aquest gran mestre de la cançó universal. Amb rigorositat extrema i respecte profund per l'obra original, reten un sentit homenatge a un dels més grans cantautors vius, revisant-ne cançons de totes les èpoques, des d'Unicorn o Petita Serenata diürna fins a petites joies del seu extens cançoner i d'una bellesa extraordinària.



Cita amb els Àngels és el títol que rep aquest tribut al cantautor, que presenten en concert des de la nuesa escènica de només dues veus i una guitarra. Un espectacle de gran contingut emocional beneït pel mateix Sílvio Rodríguez. Una manera de remetre a la musicalitat de la nostra llengua, l'obra immensa del cantautor cubà.

El concert, formarà part del Cicle Música D'Nits i tindrà lloc el proper diumenge 28 de juliol a les 22 hores a la terrassa sobre el mar de la Castell de la Trinitat. Les entrades (8€ i 6,5€ amb el carnet Rosescultura) ja estan a la venda a la Ciutadella de Roses i a la web rosescultura.cat.