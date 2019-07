El director d''Hereditary' estrena aquest divendres 'Midsommar'

El director de la terrorífica i molt ben valorada 'Hereditary', Ari Aster, estrena aquesta setmana el seu nou film 'Midsommar' que mescla terror, misteri i suspens. A 'Midsommar', una parella nord-americana que no està passant pel seu millor moment van amb uns amics al Midsommar, un festival d'estiu que se celebra cada 90 anys en lloc remot de Suècia. El que comença com unes vacances meravelloses, es va convertint a poc a poc en un fosc malson quan els misteriosos vilatans els conviden a participar en les seves pertorbadores activitats festives.

Altres estrenes destacades són 'El Emperador De Paris' de Jean-François Richet i 'Jesús' dirigida per Hiroshi Okuyama.

Jean-François Richet dirigeix el film històric i d'aventures 'El Emperador De Paris' protagonitzat pel famós actor Vincent Cassel. Durant el regnat de Napoleó, François Vidocq és l'únic home que ha pogut escapar de dues presons d'alta seguretat i s'ha convertit en una llegenda a París. Després de la seva darrera fugida, es creu que ha desaparegut i és acusat d'un crim que no ha comès. Finalment farà un pacte amb la policia, atraparà als lladres i assassins de París a canvi de la seva innocència.

'Jesús'

Guanyadora del Premi Nous Directors al Festival de Sant Sebastià, arriba a la gran pantalla la japonesa 'Jesús' dirigida per Hiroshi Okuyama. Al film, la família de Yura deixa Tòquio per anar-se'n amb la seva àvia en una zona nevada i rural. El jove haurà d'integrar-se a la nova escola, que a més, és cristiana. Un dia enmig d'una oració se li apareix una petita imatge de Jesús i a partir de llavors cada desig que demana es converteix en realitat.

'Venganza bajo cero'

Es tracta del 'remake' de 'Uno tras otro' (2014), la cinta noruega dirigida per Hans Petter Molland qui s'encarrega ara d'aquesta nova versió que compta amb el guió de Frank Baldwin ('The Godmother'). Liam Neeson protagonitza aquest thriller que el posa en la pell d'un conductor d'una màquina llevaneus, amb una vida tranquil·la fins que el seu fill mor per sobredosi. Neeson s'involucra en una guerra entre narcotraficants amb la intenció d'acabar amb els mafiosos que van deixar sense vida al seu fill.

'Súper empollonas'

Olivia Wilde dirigeix la comèdia 'Súper empollonas' interpretada per Kaitlyn Dever, Beanie Feldstein, Lisa Kudrow i Jason Sudeikis. El dia abans de la seva graduació, dues alumnes brillants i millors amigues se n'adonen que haurien d'haver treballat menys i gaudit més. Decidides a no perdre la seva última oportunitat abans d'anar a la universitat, emprenen la missió de concentrar quatre anys de diversió en una sola nit.

'Yo, mi mujer y mi mujer muerta'

En Bernardo, un arquitecte i catedràtic argentí de fortes conviccions, es nega a incinerar la seva dona com ella li va demanar. Dies després, la seva tomba és profanada i en Bernardo es veu obligat a dur a terme un periple per la Costa del Sol per lliurar-se de les cendres i s'adona que no coneixia tant a la seva dona com imaginava. 'Yo, mi mujer y mi mujer muerta' de Santi Amodeo està interpretada per Oscar Martínez, Carlos Areces, Ingrid García Jonsson, Malena Solda i Cris Nollet.

'Joguines guardianes'

S'estrena en català aquest divendres el film d'animació 'Joguines guardianes' de Shen Yu i Huang Yan. Quin és el tresor més valuós per a les joguines i per què? Quines són les 'joguines' que han reemplaçat els peluixos? Diuen que són les tauletes, els videojocs... A aquestes preguntes i dilemes vol respondre la pel·lícula d'animació 'Joguines guardianes'.

'Primeras vacaciones'

El francès Patrick Cassir és el director de la comèdia 'Primeras vacaciones'. Els dos protagonistes, la Marion i en Ben són dos parisencs de 30 anys que es van conèixer a través de Tinder. Tenen molt poc en comú, però s'atrauen i decideixen anar-se'n junts de vacances. El país escollit és Bulgària, un punt entremig entre Beirut, el destí escollit per Marion, i Biarritz, l'elegit pel Ben. La parella viurà situacions boges en les quals es posarà a prova la seva compatibilitat com a parella.

'Quien me quiera que me siga'

Des de França també s'estrena la comèdia dramàtica 'Quien me quiera que me siga' de José Alcala amb els actors Daniel Auteuil, Catherine Frot i Bernard Le Coq. Gilbert i Simone viuen una conflictiva jubilació en un poble del sud de França, els dos viuran constantment discutint-se fins que Simone abandona la llar, davant els intents de Gilbert per recuperar-la.

'La mirada de Orson Welles'

'La mirada de Orson Welles' és un documental de Mark Cousins que indaga sobre el cineasta a través de l'accés exclusiu a centenars de dibuixos i de pintures seus. Una particular i diferent forma d'endinsar-se en l'univers de llegendari director de 'Ciudadano Kane'.