El despertar del primer amor de Call me by your name, al CineCiutadella

Els protagonistes de Call me by your name EMPORDA.INFO

La projecció de la pel·lícula Call me by your name serà demà dijous a les 22 h. Els espectadors poden arribar al recinte 30 minuts abans de l'inici de la sessió, i gaudir d'una passejada per la Ciutadella, llogar gandules al recinte o bé portar cadires plegables o mantes, per fer més còmoda la sessió de cinema.

El llargmetratge explica l'història de l'Elio que passa cada estiu a la casa de camp dels seus pares al nord d'Itàlia. Allà gaudeix del sol, la lectura, la calma i els amics. L'estiu dels seus 17 anys arriba l'Oliver, un resplendent estudiant de postdoctorat que serà l'ajudant del seu pare. Al començament la seva relació és freda i distant, però sota el sol calent de la Riviera italiana comença a sorgir sense remei el magnetisme del primer amor.

Call me by your name va guanyar l'Òscar al millor guió adaptat i va enamorar públic, crítica i festivals a parts iguals.

No recomanada per a menors de 12 anys.

El cicle CineCiutadella prosseguirà amb les pel·lícules El Reino (31 juliol) i Ha Nacido Una Estrella (8 d'agost).