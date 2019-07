Concert del cor i orquestra joves de Hallé a la Basílica de Castelló d'Empúries

La Basílica de Castelló d'Empuries acull aquest diumenge l'actuació del cor i orquestra joves de Hallé (Regne unit), una formació dirigida per Jonathom Heyward (orquestra) i Stuart Overing (cor)

La Jove Orquestra de Hallé es va crear l'any 2002 al Regne Unit amb l'objectiu d'oferir l'oportunitat a joves talents d'integrar-se en una orquestra, amb el recolzament d'intèrprets professionals. El Jove Cor de Hallé es va crear el 2003 i avui dia està reconegut com un dels millors cors del país.

El repertori del concert inclourà peces com "Tango to Evora" de Loreena McKennit, el tema tradicional brasiler "Muié Rendêra" o "Toward the Unknown Region" de Ralph Vaughan Williams.