Úrsula Llibres es converteix en la primera llibreria en línia especialitzada en art

Moltes són les institucions, museus o centres que publiquen llibres sobre art, arquitectura, patrimoni o crítica. Moltes d'aquestes publicacions, però, són difícils de trobar perquè només es venen en aquells espais i, a voltes, fins i tot, desapareixen sense deixar rastre malgrat haver-s'hi invertit molts diners.

Ara, l'editorial Úrsula Llibres, de Lladó, creada el 2013, s'ha convertit en la primera llibreria en línia especialitzada a crear ponts entre aquesta classe de publicacions i els seus potencials lectors. Els donen suport ja onze institucions, entre elles la Fundació Rafael Masó, els ajuntaments de Figueres i Girona i els museus de Figueres, Vic i Granollers.

Rere aquest projecte i liderant l'equip, format per professionals «d'ofici» del món del llibre, s'hi troba el fotògraf Jordi Puig i la periodista cultural Cristina Masanés. Puig explica que «volem posar sobre la taula tots aquests coneixements, un material que es troba, fins i tot, en risc». Puig entén que és difícil impulsar el projecte des del món privat i que ells ho fan «amb molt de voluntariat» tot esperant que, a la llarga, funcioni.

Més del vuitanta per cent dels volums que hi ha a ursulallibres.com no es troben actualment enlloc i, per això, localitzar-los aquí esdevé un recurs molt important per als investigadors. «Moltes vegades, Amazon anuncia que té algun d'aquests llibres i no és cert, és una cosa automàtica, però és una fal·làcia», comenta Puig. A més, a la llibreria en línia Úrsula Llibres apareixen acompanyats d'una fitxa tècnica molt completa en tres llengües diferents –català, castellà i anglès– que permet potenciar les vendes a l'estranger i, a més, s'inclouen les primeres pàgines per visionar-lo. «Volem esdevenir un punt de referència a Catalunya i que, a poc a poc, les institucions s'atansin cap a nosaltres», assegura Puig, que reconeix que, per a ells, és quasi com si fessin «un servei públic». En aquest sentit, per a les institucions és molt complex posar-los a la venda i als lectors, a voltes, només els queda la sortida de desplaçar-se fins a l'equipament d'origen per comprar-lo.



Disset llibres en cartera

Paral·lelament a aquesta llibreria en línia, Úrsula Llibres també ofereix els seus serveis editorials a les institucions. En aquest sentit, des que es va crear com a editorial, Úrsula Llibres ha publicat disset volums, entre ells Platillos de l'Empordà i Costa Brava. Postals.