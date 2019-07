Promouen a Torroella de Fluvià una jornada sobre el patrimoni cultural local

El Centre d'Estudis del Baix Fluvià promou, per aquest dissabte a la tarda, una jornada del patrimoni cultural de Torroella de Fluvià, dirigida per la veïna Estel Falgàs, guia turística, que comptarà amb l'ajut d'altres persones del municipi. La jornada tindrà lloc a partir de les quatre de la tarda, començant al barri de la Força de Torroella i un passeig per la mota fins a l'església. Després d'una hora i mitja, es desplaçaran a Vilacolum, on visitaran l'església, a més de la pedrera i la mina. Per últim, a tres quarts de set, acabaran a Sant Tomàs, on visitaran les pintures romàniques de l'església i es desplaçaran fins a Sant Martí de Canyà, on hi haurà un piscolabis de cloenda. Al final de cada visita, s'explicarà una història de tradició oral. Seran visites guiades gratuïtes.

Segons Falgàs, «la idea va sorgir amb la voluntat de fer més accessible el patrimoni cultural local a les persones. Per això –afegeix– vaig proposar oferir una activitat cultural en un format amè i distès que faci sentir més proper el patrimoni històric local, amb la idea que tothom pogués aportar el seu gra de sorra treballant amb la institució cultural del poble, el Centre d'Estudis, i col·laborant amb diferents vilatans i l'Ajuntament».

La promotora d'aquesta activitat treballa, ara, al monestir de Sant Pere de Rodes, però, aquest mes de setembre, tornarà a Barcelona, per estudiar el màster de gestió de patrimoni cultural i museologia.