Fortià presenta la 20a edició de la revista «La Sibil·la»

La Festa Major de Fortià comença aquest dimecres i durarà fins diumenge amb un munt d'activitats de tota mena. El primer dia, al centre Agrícola i Social es farà la presentació de la vintena edició de la revista local La Sibil·la. Aquesta revista anual recull les activitats que han fet les entitats locals al llarg de l'any, reculls fotogràfics, poemes, cançons, les principals notícies de l'any i entrevistes. Durant la presentació es farà un col·loqui amb dues mestres del municipi, que han sigut entrevistades en aquesta revista. En el mateix local i durant tota la tarda, hi haurà donació de sang i de plasma.

El dijous al vespre es farà la sisena Master Class de Spinning (que es necessita inscripció). L'endemà, a les vuit del vespre, tindrà lloc una botifarrada popular. I a les onze se celebrarà la nit jove, amb el grup de Fortià Stoplayin, seguit del grup de versions Banda Neón i acabaran la nit amb un Dj.

El dissabte a les 11 del matí es realitzarà la primera visita guiada que porta per nom El Fortià medieval, una església gòtica i un poble devastat, que es farà a l'església de Fortià. És el cinquè any que, al llarg de tot el dia, a la piscina municipal hi haurà inflables aquàtics. Amb el ball hi ha hagut canvis, ja que s'ha traslladat a la tarda, en lloc de fer-ho a la nit. Serà a la sis de tarda perquè, com ha dit Francesc Brugés, alcalde de Fortià, «es farà en un espai tancat i climatitzat en un horari adient perquè la gent hi vagi i així poder atraure més públic». A les set es farà el taller de jugar a bitlles catalanes. I a la nit, hi haurà Radio Hits i Disco Mòbil, enfocat cap a un públic més jove.

Prop d'una trentena de Vespes

La concentració de Vespes, organitzada pels amics de la Vespa de Fortià, arriba a la seva setzena edició i reuniran al poble prop d'una trentena d'aquestes mítiques motos d'arreu de la província i faran una ruta per diversos pobles veïns.

Al migdia es farà l'ofici solemne, seguit de dues sardanes amb la cobla Rossinyolets i a la una i hi haurà vermutada. I per acabar la festa, a les sis de la tarda, hi haurà havaneres amb el grup Peix Fregit.

Brugués espera que «la gent del municipi i d'altres poblacions de la comarca vinguin a Fortià a gaudir de la festa» i destaca que «hi hauran activitats de tota mena i per a tothom: socials, culturals, d'oci i solidàries».