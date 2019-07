El Trio Marta, Quim i Misaki animaran el Claustre Sant Domenec de Peralada

Un dels espais més especials on es fan concerts a l'estiu és, sens dubte, el Claustre Sant Domènec de Peralada. Any rere any, l'Ajuntament aposta per mantenir el cicle de concerts amb una programació variada que atrau un públic heterogeni. Aquest diumenge, a les 10 del vespre, els protagonistes seran un trio clàssic molt jove integrat per Marta Torres, a la flauta, Quim Gorgot-Palau, al violoncel, i Misaki Pascual, al piano.

Fa pocs mesos es va veure en directe al duet format per Marta & Misaki, a Figueres. En aquesta ocasió, se'ls suma un altre talent nascut a Peralada, Quim Gorgot-Palau. Plegats redescobriran un repertori clàssic, modernista, expressionista i neoclàssic, passant per les èpoques més virtuoses i explorant cada instrument.