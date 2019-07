Peralada aplaudeix l'estrena de l'òpera contemporània Diàlegs de Tirant i Carmesina

El baríton, Josep – Ramon Olivé (Tirant), la soprano Isabella Gaudí (Carmesina) i la mezzosoprano, Anna Alàs Jové (Viuda Reposada/Plaerdemavida) han estat uns sublims protagonistes de la història recollida al llibret pel dramaturg i director d'escena, Marc Rosich, a partir del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, amb música de Joan Magrané. El llibret prescindeix de les gestes cavalleresques i es centra en les trobades amoroses, la seducció i l'amor entre Tirant i Carmesina. Anna Alàs s'ha ficat al paper de dos personatges: la Viuda Reposada que es dedica a dinamitar la relació de la parella ja que desitja a Tirant i la segona, la seductora Plaerdemavida que amb molta picardia no deixa d'alimentar el desig carnal entre els dos amants. Rosich coneix molt bé la novel·la de Joanot Martorell que ja va adaptar per al teatre l'any 2007 en una producció dirigida per Calixto Bieito.

La música composada per Joan Magrané ha destacat pel refinat llenguatge que el caracteritza. Una partitura de reminiscències madrigalistes per a quartet de corda, arpa, flauta i tres veus solistes a les que ha assignat una identitat sonora molt lligada al caràcter de cada personatge. Francesc Prat, que sent una particular afinitat per la creació contemporània, ha estat el director musical.

Aquesta òpera transcorre a la cambra de Carmesina, en un espai escènic on els tres personatges van entrant i sortint i que ha estat dissenyat per Jaume Plensa. Uns neons vermells han anat evolucionant al llarg de l'obra posant èmfasi en la tensió sexual entre la parella protagonista creant una utopia.

El vestuari, molt integrat a l'obra ha estat dissenyat per Joana Martí.

Aquesta òpera de cambra és una coproducció de Festival de Peralada, el Gran Teatre del Liceu i Òpera de Butxaca i Nova Creació. El mes de febrer de l'any vinent es podrà veure al Liceu.