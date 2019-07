Els nens de l'escola de Navata creen una maqueta de la seva població

Els alumnes de l'escola de Navata presenten, aquest divendres, una maqueta sobre el poble que han dut a terme al llarg del curs. La inauguració servirà, també, per obrir els actes de la festa major.

La maqueta és una recreació en petit del poble realitzada pels alumnes de cicle inicial de l'escola Joaquim Vallmajó. La mainada, a partir del plànol del poble, va fer un treball de camp voltant els seus carrers buscant detalls com el nombre de fanals, arbres... Després d'això han construit la maqueta amb cartró, pintura i paper.

Des del col·legi expliquen que «aquest ha estat el resultat d'un dels tres tallers que han realitzat al llarg d'aquest curs. Els altres dos han estat de costura i d'experimentació». El projecte ha servit perquè «coneguin el poble, interaccionin amb ell, amb l'Ajuntament i informar-nos de coses a millorar», expressa Alisenda Ferrer, tinent d'alcaldessa de Navata.

A banda d'aquesta proposta, l'altra exposició que es fa per la festa és una mostra de fotografia, Una simfonia de colors per l'Empordà. El mateix dia a la nit estarà reservat a quatre concerts, que es faran a l'Era de l'Obra: Poéticamente Incorrectos, Miquel Roig, Germà Negre i Angry Monkeys.

Dissabte al matí, tindrà lloc la festa recreativa de l'aigua a la piscina municipal, «una activitat reservada la gent de Navata, que any rere any té molt d'èxit». A la tarda la Coral local infantil Maimons oferirà un concert a la plaça del Gorg. Seguidament, en el mateix emplaçament hi haurà festa de l'escuma. Per acabar el dia, sardanes, concert i ball a càrrec de La Principal de la Bisbal.

L'últim dia de festa, començarà amb animació infantil a càrrec de Fefe i companyia. A continuació es celebrarà l'ofici solemne i després hi haurà dues sardanes. A la tarda La Principal d'Olot oferirà una audició de sardanes. I l'últim acte de la festa serà la cantada d'havaneres «que sempre té molt públic» amb Son de l'Havana.



#FestaCarmeNavata19

Durant la festa hi haurà el cinquè concurs de fotografia d'Instagram. Es tracta de què la gent que vagi a algun dels actes faci una foto, i la pengi amb el coixinet #FestaCarmeNavata19. Qui aconsegueixi més m'agrades serà el guanyador i rebrà un premi per part de l'ajuntament. S'hi pot participar fins al dia 23 de juliol.