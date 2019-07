Els jocs centraran els actes de la Festa del Barri Rally Sud

Els jocs ocuparan la major part de les activitats de la festivitat del barri del Rally Sud que tindrà lloc el proper dissabte a la Rambla Nova.

A les sis de la tada hi haurà Ludoteca, concretament jocs de taula i de rol a càrrec de Dystopian Hobbies i també El Rincón del Gamer oferirà videojocs retro i actuals. Seguidament hi haurà berenar per tothom. I a les deu de la nittindrà lloc una Cantada d'Havaneres amb el grup Cel Rogent.

Rocío Ruiz, Presidenta de l'Associació de Veïns del Rally Sud, diu queespera «que hi hagi una bona participació com en la resta d'activitats que es fan al barri al llarg de l'any i que s'ho passin bé» i afegeix que «volem que la gent d'altres punts de la ciutat vingui a conèixer el barri i a gaudir de la festa».

L'assocació de veïns compta amb prop d'un centenar de socis. Es tracta d'un barri molt actiu, al llarg de l'any fan moltes activitats i diverses. Des de fa temps que tenen un grup de ballet «que té molt d'èxit». El proper 10 d'agost faran Cinema a la Fresca a càrrec de Bai de Fest (un festival de curts de gènere fantàstic i de terror que es fa a Roses), i projectaran curts que es van poder veure en l'anterior edició del Festival.

També es celebrarà el III Concurs de Narrativa curta de gènere Fantàstic ciutat de Figueres, que té com a data límit el 31 d'agost. I després de la bona resposta de la gent de la primera conenció del Sóc Friki sóc cultura , a finals de setembre es celebrarà la segona edició.

L'associació té l'objectiu de «diversificar les seves activitats, a més de donar suport a les ja tradicionals de la ciutat, està innovant i creant-ne de noves, sempre que aquestes estiguin associades a un benefici social o cultural».