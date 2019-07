Els artistes de Sant Pere Pescador exposen la seva mirada plural i eclèctica

Sant Pere Pescador és terra d'artistes però poca gent ho sap. Potser, fins i tot, ni els seus veïns. Això és del que es van adonar Ana Novella quan fa un any va anar a viure al municipi. Ara, dotze d'aquests creadors, tots ells amb una trajectòria consolidada o, com qualifica Novella, «real», protagonitzen la primera exposició Artistes de Sant Pere Pescador al Centre Cultural del poble. La inauguració es va fer dijous passat amb la presència dels artistes i representants de l'Ajuntament.

«Estic molt contenta amb el resultat perquè hi ha molt de nivell», reconeix Ana Novella, que porta el comissariat de la mostra i també hi exposa, com a artista. Novella comenta que l'exposició ofereix una mirada plural i eclèctica del que s'està fent ara al poble, tot i que només, en aquesta primera edició, s'ha pogut donar cabuda a una petita representació d'artistes. «Hi ha creadors de totes les edats», afirma la comissària tot afegint que, tots ells, «fa molts anys que s'hi dediquen».

Diferents disciplines artístiques

En el catàleg editat per l'exposició, promoguda des de l'Ajuntament, l'alcalde, Agustí Badosa, i la regidora de Cultura, Sònia Ortega, destaquen que aquesta primera edició «pretén apropar diferents manifestacions artístiques vinculades al nostre entorn i executades per artistes locals». En aquest sentit, s'hi pot trobar pintura, escultura, il·lustració i fotografia.

Dels dotze artistes escollits, set són dones. Es tracta de Patrícia Aller (1977) que viu al poble des de fa vuit anys i es dedica al dibuix i la il·lustració. Des de fa més d'onze anys, fa un dibuix cada dia i signa les obres com laperroverde. Una altra artista és Maite Cendrós (1947) que transmet la seva personalitat vital amb la seva obra. Compagina la pintura fent classes de belles arts i història de l'art. La llista la completen María Fábrega (anys 60) que immortalitza el paisatge de Sant Pere a través de la fotografia; Elena Font (1963) que ha exposat obra arreu de l'Estat, Itàlia i Finlàndia; Marta Frades (1968), formada a la Massana i que ha triat una peça escultòrica per a la mostra; Lina (1958) que ha dedicat tota la vida a la ceràmica i la mateixa comissària, Ana Novella, que acumula trenta anys d'experiència en el món de l'art.

D'homes artistes, Novella n'ha escollit cinc. Lluís Bardosa (1952) i el seu treball escultòric emmarcat en la filosofia de l'evolució del ser; el fotoperiodista del Setmanari de l'Alt Empordà, Andrea Bolcato (1992), que usa la imatge com a mitjà d'expressió tot barrejant tècniques per augmentar-ne l'expressivitat; Narcís Coderch (1958) que manipula amb ironia objectes trobats a l'entorn i en mostra una realitat quasi desconeguda; Jordi Fernàndez (1960), pintor abstracte autodidacte, que treballa amb pinzellades simples que juguen amb l'espai i els colors primaris i les línies i tendències geomètriques; i, finalment, Jad (1969), pintor, també autodidacte, incessant investigador d'allò desconegut que reflecteix a les obres amb enèrgiques pinzellades.

Junts exposen al Centre Cultural, un espai «polivalent i sorprenent» del qual, diu Novella, «n'hi traurem molt de suc». Aquí també es va exposar, l'estiu del 2016, la retrospectiva dedicada a Prim Fullà, artista que també tindrà un espai en aquesta exposició. Novella convida a tothom a «venir, comentar i intercanviar opinions». Cal apuntar també que el dia de cloenda, el 18 d'agost, s'ha previst fer una subhasta de les obres exposades.