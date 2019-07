Més dies per la Festa Major de Vilajuïga

La Festa Major d'estiu de Vilajuïga ja està a punt de començar amb desenes d'activitats pensades per a tots els públics. Aquesta tindrà lloc, com cada any, l'últim cap de setmana de juliol: del 25 al 28. Enguany però, s'ha optat per allargar la festa un dia més i començar-la el dijous. Des de l'Ajuntament s'ha incentivat a les entitats del poble perquè participin de la festa i recuperin activitats tradicionals que s'havien fet anys enrere.

Previ a la Festa Major, i inclòs dins dels actes que la conformen, el GE Capgirell organitza la Cursa Nocturna Entre Castells el proper dissabte, 20 de juliol, a partir de les 10 de la nit. Les inscripcions es poden fer online fins al 18 de juliol.

La festa començarà el dijous, 25 de juliol, amb un dels actes que feia anys que no es feien i que l'Ajuntament ha volgut tornar a incorporar: el pregó de festa major. En aquesta ocasió, i coincidint amb el quarantè aniversari dels primers ajuntaments de la democràcia, el protagonitzarà l'alcalde d'aquell moment, Josep Rovira, que va ser-ho entre el 1979 i el 1983. En acabat, hi haurà sopar popular i música en viu amb DJ JP. Aquestes activitats es faran al porxo de l'Ajuntament a partir de 2/4 de 9 de la nit.

Divendres la festa arrencarà a les 10 de la nit amb el tradicional Playback de les estrelles, que es farà a la plaça 11 de setembre. A continuació la festa continuarà amb el grup empordanès Julay's i Dj Xavi.

L'endemà, el dissabte 27, tindrà lloc una exhibició de patinatge artístic a càrrec del CPA Vilajuïga a la pista de l'escola. A la tarda, festa de l'escuma a la plaça 11 de setembre pels més petits. Quan es faci fosc, els Senyors del Foc iniciaran una batucada que donarà pas al correfoc, que recorrerà els carrers Sant Sebastià –des de davant de l'Ajuntament i fins a la plaça de la Sardana–, la carretera de Sant Pere de Rodes i finalitzarà al pati de l'Escola. En acabat, ball de festa amb el grup Xarop de Nit i disco mòbil.

Per tancar la Festa Major, diumenge tindrà lloc la tradicional plantada de gegants al CAT, amb la posterior cercavila pels carrers del poble fins a la plaça 11 de setembre, on ballaran amb les diverses colles convidades. En acabat, es farà un concert i ballada de sardanes de festa major amb vermut. A la tarda s'ha tornat a recuperar el tradicional partit de futbol de solters i solteres contra casats i casades a càrrec del CF Vilajuïga. A les 6 de la tarda també hi haurà animació infantil amb els Més Tumacat a la plaça 11 de setembre i, en acabat el grup Cafè Trio oferirà el concert de final de festa. A la mitja part hi haurà la tradicional botifarrada, els tiquets de la qual s'hauran de comprar prèviament a l'Ajuntament.