Les pel·lícules que els nens no es poden perdre aquest estiu

Encara que molts creuen que la qualitat de les pel·lícules a l'estiu no és massa alta, la veritat és que hi ha una llista prou àmplia de produccions destinades a fer les delícies dels més petits. Així que, si busques gaudir del setè art en companyia de tota la família, aquestes són les pel·lícules que portarà la cartellera aquest estiu.



Toy Story 4: Estrena 21 de juny

El xèrif Woody i Buzz Lightyear afronta un llarg viatge familiar amb Bonnie, la seva estimada nova propietària. No obstant això, tot es complica quan la petita forquilla, un treball manual que no se sent una joguina, salta del cotxe en marxa; Woody sortirà a buscar-la per demostrar-li que val tant com la resta de ninots.

Les joguines tornen a la vida a 'Toy Story 4', l'última pel·lícula de la saga, que en aquesta ocasió dirigeix ??el coautor del guió de 'Del Revés', Josh Cooley.



Azahar: Estrena 28 de juny

L'Alhambra és l'escenari de la pel·lícula d'animació espanyola 'Azahar', que explica l'aventura d'una jove àrab que haurà de recórrer el regne nassarita a l'Edat Mitjana acompanyada de dos cristians per trobar un diamant de valor incalculable.

Elcano i Magallanes. La primera volta al món: Estrena 5 de juliol

És un intent modest i no exempt d'una certa gosadia, en format de llargmetratge d'animació per a petits i amb les lògiques restriccions de producció de la nostra indústria de plasmar la gran aventura viscuda per dos il·lustres navegants, l'espanyol Juan Sebastián Elcano i el portuguès Fernando de Magallanes en el seu afany per donar la volta al món.



El Rei Lleó. Estrena: 19 de juliol

A la sabana africana ha nascut un futur rei. Simba idolatra al seu pare, el rei Mufasa, i es pren molt seriosament el seu propi destí real. Però en el regne no tots celebren l'arribada del nou cadell. Scar, el germà de Mufasa i antic hereu al tron, trama un sinistre pla. La batalla per Pride Rock està assolada per la traïció, la tragèdia i el drama, i acaba condemnant a Simba a l'exili. Amb ajuda d'una curiosa parella de nous amics, Simba haurà de madurar i recuperar el que li pertany.



Mascotes 2: Estrena 9 d'agost

Max ha de compartir en aquesta pel·lícula a la seva propietària Katie amb el marit i el nadó de tots dos. Durant un viatge familiar al camp coneix a un gos anomenat Rooster que l'ajuda a dominar els seus nervis. D'altra banda, les altres mascotes del veïnat s'enreden en aventures i missions perilloses que arrencaran les rialles dels petits.

Angry Birds 2: Estrena 23 d'agost

Els ocells amb més mala bava de l'animació tornen a la càrrega. En aquest lliurament apareixerà una nova i malvada vilana: Zeta, un ocell que viu en una illa gelada. Xarxa i companyia, hauran de fer front a l'amenaça de Zeta, que llançarà una bola de gel sobre ells.

Playmobil: La pel·lícula. Estrena: 30 d'agost

Quan el seu germà petit Charlie desapareix de forma inesperada i entra al món animat de "Playmobil", Marla s'embarca en una aventura per portar-lo de tornada a casa. Allà coneixerà personatges heroics i descobrirà facetes desconegudes de la seva personalitat.

Dora i la ciutat perduda. Estrena: 30 d'agost

Dora s'enfronta a l'aventura més perillosa de la seva vida; l'institut. No obstant això, la protagonista aviat domina la situació i haurà de liderar una expedició per salvar els seus pares i resoldre el misteri ocult després d'una ciutat perduda d'or.