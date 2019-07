El festival de Peralada estrena una òpera que explora la "tensió sexual" entre Tirant i Carmesina

El festival de Peralada estrena aquest dijous una òpera de cambra que explora la "tensió sexual" entre Tirant i Carmesina, els protagonistes de la novel·la Tirant lo Blanc de Joanot Martorell. Es tracta d'una coproducció del festival amb el Gran Teatre del Liceu, on els 'Diàlegs de Tirant e Carmesina' arribarà al febrer. Amb música de Joan Magrané, dramatúrgia de Marc Rosich i escenografia de Jaume Plensa, la proposta se centra en les "escenes amoroses" entre Tirant i Carmesina i posa l'accent en aquest "estira-i-arronsa" fins que, finalment, sucumbeixen al desig tot i que la trobada acaba sent una decepció. "La mateixa Carmesina diu 'i per tan poc delit he hagut d'esperar tant', per això també volem parlar sobre com de ràpid passa el temps i com el perdem de la manera més inútil", ha explicat Rosich. L'òpera l'interpreten Josep-Ramon Olivé, Isabella Gaudí i Anna Alàs Jové.

El claustre del Carme acull l'estrena absoluta de 'Diàlegs de Tirant e Carmesina', una òpera de butxaca en format íntim que recull la relació amorosa dels protagonistes de la novel·la de Joanot Martorell.

Rosich, que fa dotze anys ja va treballar el text per a un muntatge teatral amb Calixto Bieito, es va quedar amb l'espineta d'aprofundir en aquesta "tensió sexual irresolta" que acaba culminant en una decebedora i breu trobada. A més, els amants no van poder acabar mai de donar ales al seu desig, perquè poc després Tirant mor.

"Finalment, després de molts entrebancs, la relació arriba a consumar-se però amb tan mala sort que és la primera i única vegada", exposa el dramaturg i autor del llibret que afegeix que ha jugat amb aquesta idea per, també, reflexionar sobre el pas del temps. "Per veure de quina manera més inútil es perd el temps a la vida", afegeix.

Per a l'òpera, Rosich aposta per fer servir el dialecte de l'època que contrasta amb la música de Joan Magrané. "És música contemporània però amb alguns tocs antics", detalla Magrané que concreta que s'ha emmirallat en les composicions del primer barroc. El compositor subratlla que ha "jugat" amb la música per acompanyar la relació amorosa: "Ens passem quasi tota l'òpera amb aquest estira-i-arronsa per arribar a una culminació que dura molt poc", ha explicat.

Dalt de l'escenari, tres personatges: Tirant, Carmesina i una tercera veu que es desdobla en els personatge Plaerdemavida i la Vídua Reposada per posar el focus en els aliats i els detractors de la relació entre els amants. Els interpreten Josep-Ramon Olivé, Isabella Gaudí i Anna Alàs Jové.

L'escenografia, també moderna, és obra de Jaume Plensa que juga amb els primers i segons plans dels personatges mentre va creant una paraula que acaba embolcallant l'òpera: Utopia.

Després de l'estrena al festival de Peralada, l'òpera es podrà veure amb el mateix format al febrer al Gran Teatre del Liceu.