El duet Buena Onda actuarà al Festival Mas Bosch d'Avinyonet de Puigventós

El proper divendres 19,a les vuit del vespre, el grup Buena Onda oferirà un concert, que serà d'entrada lliure, al Festival Mas Bosch d'Avinyonet de Puigventós. El duet format per Violeta Canales (veu i percussió) i Albert Gallardo (veu i guitarra), ja porta cinc anys a dalt dels escenaris, que amb «el bon rotllo i la complicitat entre els dos músics (€) faran que l'espectador passi una gran estona». El grup té un repertori molt variat, amb diversos artistes com Chambao, Sopa de Cabra, Rosario, SAU, Bombo infierno, Catarres i molts més. Els dos artistes oferiran un espectacle ple d'emocions on els espectadors es sentiran identificats amb les diferents interpretacions de les cançons, en espai únic com és l'Hotel Mas Mosch 1526.

Mas Bosch és una de una de les grans masies senyorials fortificades del segle XVI que es conserven a la comarca. Això és ben visible amb decoració que es troba en les diferents façanes i a l'interior, com les finestres renaixentistes, caps esculpits, diferents forats defensius€ la Torre de defensa del mas és un dels elements que li dona aquest caràcter de fortificació, juntament amb les parets amb més d'un metre de gruix.