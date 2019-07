L'orgull escalenc pren el protagonisme del Carme

A les deu del matí s'ha fet la tradicional presentació de la Catifa de la Sal. Enguany se n'han fet dues: la primera hi lluïa la paraula «EO», la manera típica de saludar de L'Escala; la segona era el moral de Miró que van fer l'any passat en memòria de les víctimes dels atemptats de Barcelona però degut a la pluja no es va poder mostrar.



La Verge del Carme ha arribat a un quart de dotze a la Platja de les Barques amb el creuer Mare Nostrum, després d'una processó marítima formada per més d'una vintena d'embarcacions. En arribar a la platja la barca de la secció de rem del CER (Centre Esportiu i Recreatiu) ha donat la benvinguda i en trepitjar terra ha rebut una gran aplaudiment de banyistes i més públic.

Seguidament la processó ha anat per terra, des de la platja, passant pel carrer del port, el carrer Maranges, Enric Serra i fins l'Església de Sant Pere del poble mariner. Cent quaranta-vuit homenatjats acompanyats per un familiar, els gegants i una orquestra han format part del seguici de la Verge. S'ha celebrat l'Eucaristia amb presència del Bisbe de Girona Francesc Pardo. A la missa hi ha participat la Cobla Costa Brava i la Coral dels Jubilats «Jardí del Pedró». En acabat s'han ballat tres sardanes a la plaça de l'Església.

Al migdia es farà el dinar de germanor i es farà l'homenatge a la gent gran del poble de L'Escala. Al vespre es farà una audició de sardanes i a la nit, ball de fi de festa a càrrec de la disco mòbil SONS.